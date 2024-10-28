https://ria.ru/20241028/zaderzhanie-1980565609.html

В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов

В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов - РИА Новости, 28.10.2024

В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов

Правоохранители задержали двоих 19-летних жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в причастности к серии поджогов релейных шкафов на железной дороге, возбуждено РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:47

2024-10-28T18:47

2024-10-28T19:00

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санкт-петербург

сзфо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали двоих 19-летних жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в причастности к серии поджогов релейных шкафов на железной дороге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по СЗФО и Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих молодых людей, причастных к серии поджогов релейных шкафов. Ими оказались 19-летние жители Северной столицы", - говорится в сообщении. Правоохранители установили, что молодые люди совершили поджоги по указанию неустановленного куратора в мессенджере. "В общей сложности злоумышленники подожгли пять релейных шкафов, расположенных на железнодорожных перегонах станций Лигово – Стрельна, Горелово – Красное село, Стрельна – Лигово города Санкт-Петербурга. За эту работу им пообещали более 100 тысяч рублей, однако никаких денег молодые люди так и не получили", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантов заключили под стражу, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, сзфо