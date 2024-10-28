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В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов - РИА Новости, 28.10.2024
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18:47 28.10.2024 (обновлено: 19:00 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/zaderzhanie-1980565609.html
В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов
В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов - РИА Новости, 28.10.2024
В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов
Правоохранители задержали двоих 19-летних жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в причастности к серии поджогов релейных шкафов на железной дороге, возбуждено РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:47
2024-10-28T19:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали двоих 19-летних жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в причастности к серии поджогов релейных шкафов на железной дороге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по СЗФО и Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих молодых людей, причастных к серии поджогов релейных шкафов. Ими оказались 19-летние жители Северной столицы", - говорится в сообщении. Правоохранители установили, что молодые люди совершили поджоги по указанию неустановленного куратора в мессенджере. "В общей сложности злоумышленники подожгли пять релейных шкафов, расположенных на железнодорожных перегонах станций Лигово – Стрельна, Горелово – Красное село, Стрельна – Лигово города Санкт-Петербурга. За эту работу им пообещали более 100 тысяч рублей, однако никаких денег молодые люди так и не получили", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантов заключили под стражу, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, сзфо
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, СЗФО
В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов

Двоих мужчин, подозреваемых в поджоге релейных шкафов, задержали в Петербурге

© Фото : Балтийский ЛО МВД России на транспортеМесто поджога релейных шкафов на железной дороге в Санкт-Петербурге
Место поджога релейных шкафов на железной дороге в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Балтийский ЛО МВД России на транспорте
Место поджога релейных шкафов на железной дороге в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали двоих 19-летних жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в причастности к серии поджогов релейных шкафов на железной дороге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.
«
"Сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по СЗФО и Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих молодых людей, причастных к серии поджогов релейных шкафов. Ими оказались 19-летние жители Северной столицы", - говорится в сообщении.
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Правоохранители установили, что молодые люди совершили поджоги по указанию неустановленного куратора в мессенджере.
«
"В общей сложности злоумышленники подожгли пять релейных шкафов, расположенных на железнодорожных перегонах станций Лигово – Стрельна, Горелово – Красное село, Стрельна – Лигово города Санкт-Петербурга. За эту работу им пообещали более 100 тысяч рублей, однако никаких денег молодые люди так и не получили", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантов заключили под стражу, сообщает ведомство.
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