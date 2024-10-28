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Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/video-1980466503.html
Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ
Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал не публиковать видео результатов ударов украинских дронов по российской инфраструктуре, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:37
2024-10-28T11:37
специальная военная операция на украине
воронежская область
новохоперский район
александр гусев (губернатор)
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал не публиковать видео результатов ударов украинских дронов по российской инфраструктуре, потому что они помогают противнику корректировать огонь. Гусев отметил, что прошедшей ночью в интернете появились видеозаписи результатов украинских атак, распространяемые жителями двух районов Воронежской области. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы, подчеркнул Гусев. "Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности. Не помогайте противнику оценивать последствия атак и корректировать огонь!" - написал Гусев. Он добавил, что фотографии и видео с размытием объектов позволяют противнику определить последствия. "Ваша сознательность и отсутствие сведений о результатах атак могут помочь избежать повторных ударов", - подчеркнул губернатор. Утром в понедельник Гусев сообщил, что украинские БПЛА атаковали два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области, ранены два работника.
https://ria.ru/20241028/energodar-1980444881.html
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воронежская область
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воронежская область, новохоперский район, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Новохоперский район, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ

Воронежский губернатор: видео с последствиями ударов ВСУ помогают противнику

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал не публиковать видео результатов ударов украинских дронов по российской инфраструктуре, потому что они помогают противнику корректировать огонь.
Гусев отметил, что прошедшей ночью в интернете появились видеозаписи результатов украинских атак, распространяемые жителями двух районов Воронежской области. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы, подчеркнул Гусев.
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"Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности. Не помогайте противнику оценивать последствия атак и корректировать огонь!" - написал Гусев.
Он добавил, что фотографии и видео с размытием объектов позволяют противнику определить последствия.
"Ваша сознательность и отсутствие сведений о результатах атак могут помочь избежать повторных ударов", - подчеркнул губернатор.
Утром в понедельник Гусев сообщил, что украинские БПЛА атаковали два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области, ранены два работника.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьНовохоперский районАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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