https://ria.ru/20241028/video-1980466503.html

Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ

Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024

Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал не публиковать видео результатов ударов украинских дронов по российской инфраструктуре, РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:37

2024-10-28T11:37

2024-10-28T11:37

специальная военная операция на украине

воронежская область

новохоперский район

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал не публиковать видео результатов ударов украинских дронов по российской инфраструктуре, потому что они помогают противнику корректировать огонь. Гусев отметил, что прошедшей ночью в интернете появились видеозаписи результатов украинских атак, распространяемые жителями двух районов Воронежской области. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы, подчеркнул Гусев. "Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности. Не помогайте противнику оценивать последствия атак и корректировать огонь!" - написал Гусев. Он добавил, что фотографии и видео с размытием объектов позволяют противнику определить последствия. "Ваша сознательность и отсутствие сведений о результатах атак могут помочь избежать повторных ударов", - подчеркнул губернатор. Утром в понедельник Гусев сообщил, что украинские БПЛА атаковали два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области, ранены два работника.

https://ria.ru/20241028/energodar-1980444881.html

https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html

воронежская область

новохоперский район

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Варвара Скокшина

воронежская область, новохоперский район, александр гусев (губернатор), безопасность