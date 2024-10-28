https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html

Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт"

Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 28.10.2024

Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт"

Более 1 миллиона услуг оказано на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", что свидетельствует о востребованности экосистемы у российских компаний,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:59

2024-10-28T14:59

2024-10-28T15:11

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

росэксимбанк

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона услуг оказано на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", что свидетельствует о востребованности экосистемы у российских компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Государственная платформа "Мой экспорт" становится ключевым инструментом развития экспортной деятельности в России, предоставляя российским компаниям широкий спектр услуг в цифровом формате. Экосистема позволяет сократить бумажную волокиту, ускорить процессы и повысить их прозрачность, избавляя пользователей от необходимости многократного ввода одних и тех же данных", - говорится в сообщении.С момента своего запуска "Мой экспорт" зарекомендовала себя как надежный помощник для российских компаний, стремящихся расширить свое присутствие за границей. Сейчас на платформе зарегистрированы почти 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что подтверждает ее популярность среди различных категорий бизнеса. "Мой экспорт" предлагает своим пользователям доступ к 126 услугам, необходимым для успешного экспорта. Ежедневно платформу посещают почти 5 тысяч представителей компаний, связанных с экспортом. Более 75% компаний, получив одну услугу, возвращаются на "Мой экспорт" снова, подтверждая эффективность ее инструментов и сервисов.Наибольшее число новых пользователей платформы составляют предприятия, работающие в лесной промышленности и машиностроении. Востребована платформа также у предприятий АПК и химической промышленности. В региональном разрезе платформа наиболее востребована среди компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской областей."Мы стремимся сделать экспортную деятельность максимально эффективной, минимизируя затраты времени и ресурсов, создавая удобную и интуитивно понятную среду для работы. "Мой экспорт" - это шаг к цифровой трансформации экспортной деятельности в России, открывающий новые возможности для российских компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Мой экспорт" - это комплексная цифровая экосистема, которая полностью закрывает потребности экспортеров на всем экспортном цикле, начиная с обучения и экспортной аналитики и заканчивая финансированием сделки. Так, на платформе представлены обучающие и аналитические сервисы. Ее сервисы помогают разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить разрешительные документы (такие как лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты), подать заявку на получение господдержки, ознакомиться и подать заявки для получения банковских и страховых продуктов Росэксимбанка и ЭКСАРа и многое другое.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.

https://ria.ru/20241028/rets-1980486681.html

https://ria.ru/20241028/kontrakty-1980462727.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), экономика