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Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 28.10.2024
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14:59 28.10.2024 (обновлено: 15:11 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html
Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт"
Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 28.10.2024
Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт"
Более 1 миллиона услуг оказано на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", что свидетельствует о востребованности экосистемы у российских компаний,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:59
2024-10-28T15:11
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
росэксимбанк
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона услуг оказано на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", что свидетельствует о востребованности экосистемы у российских компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Государственная платформа "Мой экспорт" становится ключевым инструментом развития экспортной деятельности в России, предоставляя российским компаниям широкий спектр услуг в цифровом формате. Экосистема позволяет сократить бумажную волокиту, ускорить процессы и повысить их прозрачность, избавляя пользователей от необходимости многократного ввода одних и тех же данных", - говорится в сообщении.С момента своего запуска "Мой экспорт" зарекомендовала себя как надежный помощник для российских компаний, стремящихся расширить свое присутствие за границей. Сейчас на платформе зарегистрированы почти 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что подтверждает ее популярность среди различных категорий бизнеса. "Мой экспорт" предлагает своим пользователям доступ к 126 услугам, необходимым для успешного экспорта. Ежедневно платформу посещают почти 5 тысяч представителей компаний, связанных с экспортом. Более 75% компаний, получив одну услугу, возвращаются на "Мой экспорт" снова, подтверждая эффективность ее инструментов и сервисов.Наибольшее число новых пользователей платформы составляют предприятия, работающие в лесной промышленности и машиностроении. Востребована платформа также у предприятий АПК и химической промышленности. В региональном разрезе платформа наиболее востребована среди компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской областей."Мы стремимся сделать экспортную деятельность максимально эффективной, минимизируя затраты времени и ресурсов, создавая удобную и интуитивно понятную среду для работы. "Мой экспорт" - это шаг к цифровой трансформации экспортной деятельности в России, открывающий новые возможности для российских компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Мой экспорт" - это комплексная цифровая экосистема, которая полностью закрывает потребности экспортеров на всем экспортном цикле, начиная с обучения и экспортной аналитики и заканчивая финансированием сделки. Так, на платформе представлены обучающие и аналитические сервисы. Ее сервисы помогают разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить разрешительные документы (такие как лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты), подать заявку на получение господдержки, ознакомиться и подать заявки для получения банковских и страховых продуктов Росэксимбанка и ЭКСАРа и многое другое.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.
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60
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Росэксимбанк, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика

Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона услуг оказано на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", что свидетельствует о востребованности экосистемы у российских компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Государственная платформа "Мой экспорт" становится ключевым инструментом развития экспортной деятельности в России, предоставляя российским компаниям широкий спектр услуг в цифровом формате. Экосистема позволяет сократить бумажную волокиту, ускорить процессы и повысить их прозрачность, избавляя пользователей от необходимости многократного ввода одних и тех же данных", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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С момента своего запуска "Мой экспорт" зарекомендовала себя как надежный помощник для российских компаний, стремящихся расширить свое присутствие за границей. Сейчас на платформе зарегистрированы почти 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что подтверждает ее популярность среди различных категорий бизнеса. "Мой экспорт" предлагает своим пользователям доступ к 126 услугам, необходимым для успешного экспорта. Ежедневно платформу посещают почти 5 тысяч представителей компаний, связанных с экспортом. Более 75% компаний, получив одну услугу, возвращаются на "Мой экспорт" снова, подтверждая эффективность ее инструментов и сервисов.
Наибольшее число новых пользователей платформы составляют предприятия, работающие в лесной промышленности и машиностроении. Востребована платформа также у предприятий АПК и химической промышленности. В региональном разрезе платформа наиболее востребована среди компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской областей.
"Мы стремимся сделать экспортную деятельность максимально эффективной, минимизируя затраты времени и ресурсов, создавая удобную и интуитивно понятную среду для работы. "Мой экспорт" - это шаг к цифровой трансформации экспортной деятельности в России, открывающий новые возможности для российских компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мой экспорт" - это комплексная цифровая экосистема, которая полностью закрывает потребности экспортеров на всем экспортном цикле, начиная с обучения и экспортной аналитики и заканчивая финансированием сделки. Так, на платформе представлены обучающие и аналитические сервисы. Ее сервисы помогают разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить разрешительные документы (такие как лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты), подать заявку на получение господдержки, ознакомиться и подать заявки для получения банковских и страховых продуктов Росэксимбанка и ЭКСАРа и многое другое.
Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника НикишинаРосэксимбанкВЭБ.РФ (ВЭБ)Экономика
 
 
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