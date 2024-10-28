https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев

Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев - РИА Новости, 28.10.2024

Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев

Европе надоели украинские беженцы. В подтверждение — только несколько новостей за последние дни: РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T09:42

украина

европа

германия

радослав сикорский

кристиан линднер

герт вилдерс

вооруженные силы украины

евросоюз

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Европе надоели украинские беженцы. В подтверждение — только несколько новостей за последние дни:И эти новости можно перечислять и перечислять бесконечно. Практически в каждой европейской стране, еще недавно клявшейся в любви к украинцам, сейчас наблюдаются подобные явления, отражающие резкое изменение общественного мнения.Самым яркий пример, конечно же, Польша, которая изначально была абсолютным лидером в политике открытых дверей для своих восточных соседей. К примеру, в марте 2022 года 94% поляков приветствовали идею принятия украинских беженцев, а недавний опрос выявил, что это число сократилось уже до 53% — тенденция налицо. Причем две трети поляков (67%) поддерживают идею принудительной высылки украинских мужчин призывного возраста на родину. Против этого выступают всего 22%.Идея выдавливания потенциальных призывников ВСУ из Европы постепенно набирает обороты и все чаще озвучивается на различных площадках. Упомянутый выше министр Сикорский уже официально призвал страны ЕС принять общее решение о лишении мужчин-украинцев социальных пособий с целью побудить их вернуться домой и стать там пушечным мясом для режима Зеленского.Не так давно это же предложение озвучил на встрече с самим Зеленским Герт Вилдерс, лидер нидерландской правой партии "За свободу", в этом году впервые вошедшей в правительство. Пересекшись с лидером киевского режима в Италии, голландец поднял тему "украинских мужчин, которые находятся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать на Украине".Еще более откровенно на эту тему высказался извечный "ястреб", отставной американский генерал Бен Ходжес, который на днях поделился своими наблюдениями: "Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны, — на родине, на Украине".Все это происходит на фоне обсуждения постоянно поступающих с Украины новостей о всеобщей охоте на уклонистов, о том, как мужчины призывного возраста прячутся от повесток, не покидая своих квартир. Та же европейская пресса откровенно описывает, на какие ухищрения идут украинцы, чтобы избежать "призывных банд".И в это время звучат шокирующие цифры: только перед началом этого учебного года Украину покинули 300 тысяч школьников. В основном речь о мальчиках старших классов. Родители идут на все что угодно, чтобы отправить своих детей подальше из этой страны и спасти их от участи пушечного мяса.Тут бы той же самой европейской прессе сопоставить воедино эти факты и задаться вопросом: так кто же и ради чего воюет сейчас на Украине? Раньше, принимая беженцев, Европа твердила, что делает это для защиты украинского народа. Но теперь-то выбор этого народа очевиден — украинцы не хотят воевать за киевский режим и за право американцев распоряжаться на Украине литием и никелем (согласно "плану победы" Зеленского). Если в первые месяцы после СВО Запад проявлял показную любовь к украинцам, то теперь-то все маски сброшены. Теперь очевидно, что Европа выдавливает украинцев на фронт с тем, чтобы они там погибли.То есть формула "До последнего украинца" становится уже официальной для большинства западных государств. Отныне они уже и не скрывают, что Украина и ее население — это лишь расходный материал в противостоянии Запада против России. Вот и вся любовь!

https://ria.ru/20241028/obida-1980425288.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979505421.html

https://ria.ru/20241015/polsha-1978192722.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978092111.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

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украина, европа, германия, радослав сикорский, кристиан линднер, герт вилдерс, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, аналитика