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Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев - РИА Новости, 28.10.2024
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08:00 28.10.2024 (обновлено: 09:42 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев - РИА Новости, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
Европе надоели украинские беженцы. В подтверждение — только несколько новостей за последние дни: РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:00
2024-10-28T09:42
украина
европа
германия
радослав сикорский
кристиан линднер
герт вилдерс
вооруженные силы украины
евросоюз
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Европе надоели украинские беженцы. В подтверждение — только несколько новостей за последние дни:И эти новости можно перечислять и перечислять бесконечно. Практически в каждой европейской стране, еще недавно клявшейся в любви к украинцам, сейчас наблюдаются подобные явления, отражающие резкое изменение общественного мнения.Самым яркий пример, конечно же, Польша, которая изначально была абсолютным лидером в политике открытых дверей для своих восточных соседей. К примеру, в марте 2022 года 94% поляков приветствовали идею принятия украинских беженцев, а недавний опрос выявил, что это число сократилось уже до 53% — тенденция налицо. Причем две трети поляков (67%) поддерживают идею принудительной высылки украинских мужчин призывного возраста на родину. Против этого выступают всего 22%.Идея выдавливания потенциальных призывников ВСУ из Европы постепенно набирает обороты и все чаще озвучивается на различных площадках. Упомянутый выше министр Сикорский уже официально призвал страны ЕС принять общее решение о лишении мужчин-украинцев социальных пособий с целью побудить их вернуться домой и стать там пушечным мясом для режима Зеленского.Не так давно это же предложение озвучил на встрече с самим Зеленским Герт Вилдерс, лидер нидерландской правой партии "За свободу", в этом году впервые вошедшей в правительство. Пересекшись с лидером киевского режима в Италии, голландец поднял тему "украинских мужчин, которые находятся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать на Украине".Еще более откровенно на эту тему высказался извечный "ястреб", отставной американский генерал Бен Ходжес, который на днях поделился своими наблюдениями: "Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны, — на родине, на Украине".Все это происходит на фоне обсуждения постоянно поступающих с Украины новостей о всеобщей охоте на уклонистов, о том, как мужчины призывного возраста прячутся от повесток, не покидая своих квартир. Та же европейская пресса откровенно описывает, на какие ухищрения идут украинцы, чтобы избежать "призывных банд".И в это время звучат шокирующие цифры: только перед началом этого учебного года Украину покинули 300 тысяч школьников. В основном речь о мальчиках старших классов. Родители идут на все что угодно, чтобы отправить своих детей подальше из этой страны и спасти их от участи пушечного мяса.Тут бы той же самой европейской прессе сопоставить воедино эти факты и задаться вопросом: так кто же и ради чего воюет сейчас на Украине? Раньше, принимая беженцев, Европа твердила, что делает это для защиты украинского народа. Но теперь-то выбор этого народа очевиден — украинцы не хотят воевать за киевский режим и за право американцев распоряжаться на Украине литием и никелем (согласно "плану победы" Зеленского). Если в первые месяцы после СВО Запад проявлял показную любовь к украинцам, то теперь-то все маски сброшены. Теперь очевидно, что Европа выдавливает украинцев на фронт с тем, чтобы они там погибли.То есть формула "До последнего украинца" становится уже официальной для большинства западных государств. Отныне они уже и не скрывают, что Украина и ее население — это лишь расходный материал в противостоянии Запада против России. Вот и вся любовь!
https://ria.ru/20241028/obida-1980425288.html
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Владимир Корнилов
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украина, европа, германия, радослав сикорский, кристиан линднер, герт вилдерс, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, аналитика
Украина, Европа, Германия, Радослав Сикорский, Кристиан Линднер, Герт Вилдерс, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, В мире, Аналитика

Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Европе надоели украинские беженцы. В подтверждение — только несколько новостей за последние дни:
  • Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил лишить украинских беженцев федеральных пособий и пересмотреть их правовой статус с целью отмены автоматического получения вида на жительство в стране.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вообще предложил Германии пересылать помощь, предназначенную украинским беженцам, сразу на Украину. Он прямо заявил: "Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте".
  • Норвегия сообщила о том, что прекращает автоматическую выдачу статуса беженцев украинцам. В частности, по словам министра юстиции этой страны Эмили Мель, в этом статусе будут отказывать выходцам из более спокойных, не затронутых войной регионов Украины.
  • Во французском регионе Гранд-Эст украинские беженцы получили уведомления о необходимости до 31 октября освободить занимаемое ими социальное жилье. В письме украинцам от имени местных властей указали: "Все необходимые шаги для профессиональной интеграции и расширения прав и возможностей не были выполнены в достаточной степени, чтобы направить вас на путь глобальной интеграции на территории региона".
  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив при этом: "Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".
  • Ирландия с сентября значительно сократила пособия для украинских беженцев — с 232 евро до 38,8 евро в неделю. А с марта 2025 года Дублин планирует прекратить бесплатное размещение прибывающих украинцев.
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Молчать или уезжать": на Украине пожаловались на поляков
06:00
И эти новости можно перечислять и перечислять бесконечно. Практически в каждой европейской стране, еще недавно клявшейся в любви к украинцам, сейчас наблюдаются подобные явления, отражающие резкое изменение общественного мнения.
Самым яркий пример, конечно же, Польша, которая изначально была абсолютным лидером в политике открытых дверей для своих восточных соседей. К примеру, в марте 2022 года 94% поляков приветствовали идею принятия украинских беженцев, а недавний опрос выявил, что это число сократилось уже до 53% — тенденция налицо. Причем две трети поляков (67%) поддерживают идею принудительной высылки украинских мужчин призывного возраста на родину. Против этого выступают всего 22%.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Беженцы на Украине возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
23 октября, 11:02
Идея выдавливания потенциальных призывников ВСУ из Европы постепенно набирает обороты и все чаще озвучивается на различных площадках. Упомянутый выше министр Сикорский уже официально призвал страны ЕС принять общее решение о лишении мужчин-украинцев социальных пособий с целью побудить их вернуться домой и стать там пушечным мясом для режима Зеленского.
Не так давно это же предложение озвучил на встрече с самим Зеленским Герт Вилдерс, лидер нидерландской правой партии "За свободу", в этом году впервые вошедшей в правительство. Пересекшись с лидером киевского режима в Италии, голландец поднял тему "украинских мужчин, которые находятся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать на Украине".
Мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве
15 октября, 17:11
Еще более откровенно на эту тему высказался извечный "ястреб", отставной американский генерал Бен Ходжес, который на днях поделился своими наблюдениями: "Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны, — на родине, на Украине".
Все это происходит на фоне обсуждения постоянно поступающих с Украины новостей о всеобщей охоте на уклонистов, о том, как мужчины призывного возраста прячутся от повесток, не покидая своих квартир. Та же европейская пресса откровенно описывает, на какие ухищрения идут украинцы, чтобы избежать "призывных банд".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В ЕК захотели обсудить, что делать с украинскими беженцами в ближайшие годы
15 октября, 11:33
И в это время звучат шокирующие цифры: только перед началом этого учебного года Украину покинули 300 тысяч школьников. В основном речь о мальчиках старших классов. Родители идут на все что угодно, чтобы отправить своих детей подальше из этой страны и спасти их от участи пушечного мяса.
Тут бы той же самой европейской прессе сопоставить воедино эти факты и задаться вопросом: так кто же и ради чего воюет сейчас на Украине? Раньше, принимая беженцев, Европа твердила, что делает это для защиты украинского народа. Но теперь-то выбор этого народа очевиден — украинцы не хотят воевать за киевский режим и за право американцев распоряжаться на Украине литием и никелем (согласно "плану победы" Зеленского). Если в первые месяцы после СВО Запад проявлял показную любовь к украинцам, то теперь-то все маски сброшены. Теперь очевидно, что Европа выдавливает украинцев на фронт с тем, чтобы они там погибли.
То есть формула "До последнего украинца" становится уже официальной для большинства западных государств. Отныне они уже и не скрывают, что Украина и ее население — это лишь расходный материал в противостоянии Запада против России. Вот и вся любовь!
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины
9 октября, 18:38
 
УкраинаЕвропаГерманияРадослав СикорскийКристиан ЛинднерГерт ВилдерсВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВ миреАналитика
 
 
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