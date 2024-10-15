https://ria.ru/20241015/ukraina-1978072542.html

С Украины перед началом учебного года выехали 300 тысяч школьников

С Украины перед началом учебного года выехали 300 тысяч школьников - РИА Новости, 15.10.2024

С Украины перед началом учебного года выехали 300 тысяч школьников

Триста тысяч детей школьного возраста выехали с Украины перед началом учебного года, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:21

2024-10-15T09:21

2024-10-15T09:21

в мире

украина

нина южанина

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Триста тысяч детей школьного возраста выехали с Украины перед началом учебного года, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина. Ранее министр образования страны Оксен Лисовой заявил, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну. "Перед началом учебного года из Украины выехало 300 тысяч детей, которые должны были бы учиться в наших школах... Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какие у нас действия на ближайшие осень-зиму и что с нашими военными возможностями", - сказала Южанина в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.

https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html

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в мире, украина, нина южанина, верховная рада украины