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"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ukraine-1980599515.html
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ
Нехватка ресурсов у ВСУ приобретает катастрофический масштаб, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:36
2024-10-28T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нехватка ресурсов у ВСУ приобретает катастрофический масштаб, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Есть двойная проблема для украинцев. У них нет достаточного количества военных — у русских есть, у украинской стороны нет достаточного количества техники, а у России есть", — объяснил он.По мнению офицера, усилия ВСУ бесполезны и несостоятельны, однако по какой-то причине военные продолжают сражения без шансов на победу.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
https://ria.ru/20241028/installyatsiya-1980583259.html
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в мире, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донбасс
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ

Дэвис: ВСУ не хватает военных и вооружения, в отличие от России

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нехватка ресурсов у ВСУ приобретает катастрофический масштаб, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Есть двойная проблема для украинцев. У них нет достаточного количества военных — у русских есть, у украинской стороны нет достаточного количества техники, а у России есть", — объяснил он.
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По мнению офицера, усилия ВСУ бесполезны и несостоятельны, однако по какой-то причине военные продолжают сражения без шансов на победу.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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