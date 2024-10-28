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"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ
Нехватка ресурсов у ВСУ приобретает катастрофический масштаб, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:36
2024-10-28T22:36
2024-10-28T22:36
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нехватка ресурсов у ВСУ приобретает катастрофический масштаб, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Есть двойная проблема для украинцев. У них нет достаточного количества военных — у русских есть, у украинской стороны нет достаточного количества техники, а у России есть", — объяснил он.По мнению офицера, усилия ВСУ бесполезны и несостоятельны, однако по какой-то причине военные продолжают сражения без шансов на победу.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
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"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ
Дэвис: ВСУ не хватает военных и вооружения, в отличие от России