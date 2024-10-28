https://ria.ru/20241028/ukraina-1980477381.html

Эксперт сравнил военкоматы на Украине с гитлеровцами

Эксперт сравнил военкоматы на Украине с гитлеровцами - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт сравнил военкоматы на Украине с гитлеровцами

Сотрудники военкоматов на Украине ловят сейчас людей так же, как это делали гитлеровцы на оккупированных украинских землях в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:27

2024-10-28T12:27

2024-10-28T12:27

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великая отечественная война (1941-1945)

красная армия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине ловят сейчас людей так же, как это делали гитлеровцы на оккупированных украинских землях в годы Великой Отечественной войны, заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. На пресс-конференции, приуроченной к 80-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Красной Армией, Матвеев зачитал выдержку из показаний на Киевском процессе 1946 года генерал-лейтенанта полиции, бывшего начальника охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей Пауля Шеера. Тот рассказывал об облавах на местных жителей в целях отправки на работу в Германию. "Полиция в целях задержания трудоспособных людей для отправки в Германию, оцепляла кино, прервав демонстрацию кинокартин и устраивала проверку документов. Во время этой проверки все трудоспособные задерживались и под конвоем направлялись на вокзал, откуда направлялись на работу в Германию", - признавался Шеер. "Аналогичные облавы полиция практиковала на фабриках и заводах. По окончании работы на предприятии, все выходящие задерживались и направлялись на вокзал, а оттуда в Германию", - показывал Шеер. Матвеев напомнил, что сейчас практически каждый день сообщается об облавах, устраиваемых сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в отношении жителей Украины. "Они заходят на свадьбы, в торговые центры, в концертные залы и так далее… Как когда-то говорил Гегель, история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, а другой раз в виде фарса", - сказал Матвеев. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979726996.html

https://ria.ru/20240411/veteran-1939237447.html

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в мире, украина, германия, россия, великая отечественная война (1941-1945), красная армия