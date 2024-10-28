https://ria.ru/20241028/udar-1980574210.html

"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе

"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе - РИА Новости, 28.10.2024

"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе

Бойцы Ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВМС Израиля "Стелла Марис" северо-западней Хайфы, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:24

2024-10-28T19:24

2024-10-28T19:24

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Бойцы Ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВМС Израиля "Стелла Марис" северо-западней Хайфы, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами повышенной точности базу ВМС "Стелла Марис на северо-западе Хайфы", - написано в заявлении. Ранее ливанское движение заявляло о нанесении ударов по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко. Также в понедельник ливанское сопротивление выпустило серию ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона и нанесла удары ракетами и беспилотниками по шести местам скопления израильских военных на разных участках границы.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хайфа, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024