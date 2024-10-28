https://ria.ru/20241028/udar-1980574210.html
"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе
"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе - РИА Новости, 28.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе
Бойцы Ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВМС Израиля "Стелла Марис" северо-западней Хайфы, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:24
2024-10-28T19:24
2024-10-28T19:24
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Бойцы Ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВМС Израиля "Стелла Марис" северо-западней Хайфы, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами повышенной точности базу ВМС "Стелла Марис на северо-западе Хайфы", - написано в заявлении. Ранее ливанское движение заявляло о нанесении ударов по израильскому военно-промышленному комплексу на юго-востоке города Акко. Также в понедельник ливанское сопротивление выпустило серию ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона и нанесла удары ракетами и беспилотниками по шести местам скопления израильских военных на разных участках границы.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хайфа, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хайфа, Акко, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе по базе ВМС Израиля в Хайфе
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы