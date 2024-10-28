https://ria.ru/20241028/tyumen-1980454010.html

В Тюмени экс-депутата будут судить за мошенничество

В Тюмени экс-депутата будут судить за мошенничество - РИА Новости, 28.10.2024

В Тюмени экс-депутата будут судить за мошенничество

Суд в Тюмени рассмотрит дело о мошенничестве, фигурантом которого стал бывший депутат гордумы, пообещавший выступить посредником в передаче 3 миллионов рублей... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:50

2024-10-28T10:50

2024-10-28T10:50

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ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Суд в Тюмени рассмотрит дело о мошенничестве, фигурантом которого стал бывший депутат гордумы, пообещавший выступить посредником в передаче 3 миллионов рублей от подрядчика заказчику за подписание документов о проведении капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Тюменской городской думы. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, ч 1. ст. 222 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в апреле 2024 года к депутату обратился представитель подрядной организации, занимающейся капремонтом многоквартирных жилых домов, с просьбой помочь в получении заключения о соответствии выполненных работ проектной документации. С целью хищения денег он пообещал решить вопрос за 3 миллиона рублей, после этого предприниматель сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы. В июне обвиняемого задержали с поличным при получении указанной суммы. При обыске его жилья были найдены еще и 16 незаконно хранящихся патронов к огнестрельному оружию. В областной прокуратуре уточнили, что вопрос по подписанию документов по капремонту двух домов депутат обещал решить с должностными лицами МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов жилищно-коммунальной сферы", однако не планировал этого делать, а деньги хотел присвоить себе. Найденные при обыске патроны военного назначения для нарезного огнестрельного оружия он незаконно хранил с 2022 года. Отмечается, что на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Тюмени.

https://ria.ru/20241023/sud-1979450288.html

https://ria.ru/20240819/deputaty-1967081780.html

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тюмень

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происшествия, россия, тюмень, тюменская область