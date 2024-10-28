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Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным - РИА Новости, 28.10.2024
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15:13 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tsb-1980514361.html
Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным
Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным - РИА Новости, 28.10.2024
Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным
Комментарии и "подвижность прогноза" Банка России указывают на сохранение высокой неопределенности развития ситуации, однако потенциал повышения ключевой ставки РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:13
2024-10-28T15:13
экономика
россия
владимир брагин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комментарии и "подвижность прогноза" Банка России указывают на сохранение высокой неопределенности развития ситуации, однако потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен, поэтому меры борьбы с инфляцией будут смещаться в сторону других инструментов, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. А из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Комментарии и подвижность прогноза ЦБ РФ указывает на сохранение высокой неопределенности развития ситуации. А отсутствие примеров, как действовал ЦБ РФ в таких ситуациях в прошлом (ввиду отсутствия таковых), вообще лишает каких-то ориентиров. Тем не менее, я бы исходил из следующих соображений… Скорее всего, фокус выбора мер по борьбе с инфляцией будет смещаться в сторону макропруденциальных и валютного курса. Потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен", - говорит Брагин. Он поясняет, что ставка – не единственный способ охлаждения экономики и снижения инфляции. Есть и другие, например, укрепление рубля – оно провоцирует рост импорта и давление на цены экспортеров. Хотя ЦБ РФ сторонник рыночного курса, но может прибегнуть и к такой мере. Или же могут быть снова повышены нормативы продажи валюты. Второй способ – это повышение налогов. Как инструмент ужесточения фискальной политики – в следующем году повышается НДФЛ и налог на прибыль компаний. Третий - ужесточение норм резервирования, макропруденциальные меры, которые влияют на снижение объемов кредитования банками при той же ставке, указывает эксперт. "Если ситуация резко поменяется, и жесткая политика ЦБ РФ достигнет своей цели, что будет заметно на фоне действий компаний и ситуации на рынке труда, то, очевидно, быстро изменится и траектория ключевой ставки. Вряд ли ЦБ РФ действительно целится в рецессию (хотя очень желательно, чтобы рынок так думал). Поэтому смягчение политики может быть при необходимости очень быстрым и неожиданным для рынка", - заключил он.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, владимир брагин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Брагин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным

Эксперт Брагин: потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комментарии и "подвижность прогноза" Банка России указывают на сохранение высокой неопределенности развития ситуации, однако потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен, поэтому меры борьбы с инфляцией будут смещаться в сторону других инструментов, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. А из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
25 октября, 13:40
"Комментарии и подвижность прогноза ЦБ РФ указывает на сохранение высокой неопределенности развития ситуации. А отсутствие примеров, как действовал ЦБ РФ в таких ситуациях в прошлом (ввиду отсутствия таковых), вообще лишает каких-то ориентиров. Тем не менее, я бы исходил из следующих соображений… Скорее всего, фокус выбора мер по борьбе с инфляцией будет смещаться в сторону макропруденциальных и валютного курса. Потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен", - говорит Брагин.
Он поясняет, что ставка – не единственный способ охлаждения экономики и снижения инфляции. Есть и другие, например, укрепление рубля – оно провоцирует рост импорта и давление на цены экспортеров. Хотя ЦБ РФ сторонник рыночного курса, но может прибегнуть и к такой мере. Или же могут быть снова повышены нормативы продажи валюты.
Второй способ – это повышение налогов. Как инструмент ужесточения фискальной политики – в следующем году повышается НДФЛ и налог на прибыль компаний. Третий - ужесточение норм резервирования, макропруденциальные меры, которые влияют на снижение объемов кредитования банками при той же ставке, указывает эксперт.
"Если ситуация резко поменяется, и жесткая политика ЦБ РФ достигнет своей цели, что будет заметно на фоне действий компаний и ситуации на рынке труда, то, очевидно, быстро изменится и траектория ключевой ставки. Вряд ли ЦБ РФ действительно целится в рецессию (хотя очень желательно, чтобы рынок так думал). Поэтому смягчение политики может быть при необходимости очень быстрым и неожиданным для рынка", - заключил он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит
25 октября, 15:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир БрагинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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