https://ria.ru/20241028/tsb-1980514361.html

Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным

Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт назвал потенциал повышения ключевой ставки ЦБ ограниченным

Комментарии и "подвижность прогноза" Банка России указывают на сохранение высокой неопределенности развития ситуации, однако потенциал повышения ключевой ставки РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:13

2024-10-28T15:13

2024-10-28T15:13

экономика

россия

владимир брагин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комментарии и "подвижность прогноза" Банка России указывают на сохранение высокой неопределенности развития ситуации, однако потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен, поэтому меры борьбы с инфляцией будут смещаться в сторону других инструментов, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. А из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Комментарии и подвижность прогноза ЦБ РФ указывает на сохранение высокой неопределенности развития ситуации. А отсутствие примеров, как действовал ЦБ РФ в таких ситуациях в прошлом (ввиду отсутствия таковых), вообще лишает каких-то ориентиров. Тем не менее, я бы исходил из следующих соображений… Скорее всего, фокус выбора мер по борьбе с инфляцией будет смещаться в сторону макропруденциальных и валютного курса. Потенциал повышения ключевой ставки уже сильно ограничен", - говорит Брагин. Он поясняет, что ставка – не единственный способ охлаждения экономики и снижения инфляции. Есть и другие, например, укрепление рубля – оно провоцирует рост импорта и давление на цены экспортеров. Хотя ЦБ РФ сторонник рыночного курса, но может прибегнуть и к такой мере. Или же могут быть снова повышены нормативы продажи валюты. Второй способ – это повышение налогов. Как инструмент ужесточения фискальной политики – в следующем году повышается НДФЛ и налог на прибыль компаний. Третий - ужесточение норм резервирования, макропруденциальные меры, которые влияют на снижение объемов кредитования банками при той же ставке, указывает эксперт. "Если ситуация резко поменяется, и жесткая политика ЦБ РФ достигнет своей цели, что будет заметно на фоне действий компаний и ситуации на рынке труда, то, очевидно, быстро изменится и траектория ключевой ставки. Вряд ли ЦБ РФ действительно целится в рецессию (хотя очень желательно, чтобы рынок так думал). Поэтому смягчение политики может быть при необходимости очень быстрым и неожиданным для рынка", - заключил он.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

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экономика, россия, владимир брагин, центральный банк рф (цб рф)