https://ria.ru/20241028/temrezov-1980591738.html

Темрезов: пять мостов ремонтируют в Карачаево-Черкесии в 2024 году

Темрезов: пять мостов ремонтируют в Карачаево-Черкесии в 2024 году - РИА Новости, 28.10.2024

Темрезов: пять мостов ремонтируют в Карачаево-Черкесии в 2024 году

В текущем году на территории Карачаево-Черкесской республики ведется ремонт пяти мостов, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:03

2024-10-28T21:03

2024-10-28T21:03

карачаево-черкесская республика

россия

черкесск

хабезский район

рашид темрезов

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В текущем году на территории Карачаево-Черкесской республики ведется ремонт пяти мостов, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. "Работы по обновлению искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда республики активно ведутся в Абазинском, Адыге-Хабльском, Урупском и Карачаевском муниципальных районах Карачаево-Черкесии. Капремонт республиканских мостов стал возможен благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", разработанного по инициативе президента России Владимира Путина", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, скоро преобразятся мостовые сооружения в Эрсаконе, Эльбургане, Псемене и Учкулане. Здесь работы уже вышли на финишную прямую. На объектах дорожниками укреплены опоры, установлены подпорные стены, проведена замена ездового полотна и дорожного настила. На участке автомобильной дороги "Кош-Хабль - Инжич-Чукун" капремонт моста только стартовал. Сейчас ведутся подготовительные работы. Искусственное сооружение будет не просто капитально отремонтировано, но и станет больше. Длина моста после завершения всех работ составит почти 34 метра. Объект будет готов к концу 2025 года. "Отмечу, что благодаря "Безопасным качественным дорогам" ремонт ведется не только мостов, но и дорог. Сейчас мы продолжаем ремонт автодороги межмуниципального значения "Усть-Джегута-Терезе" и дорог в частном секторе Черкесска на 25 участках. Также за счет средств республиканского бюджета ведем масштабную реконструкцию участка дороги "Малый Зеленчук – Кош-Хабль" в Хабезском районе. Напомню, что мы уже отремонтировали почти 50 километров дороги из 56 имеющихся. Оставшийся участок дороги будет готов уже в следующем году", - написал глава региона. И добавил, что всего в рамках нацпроекта с 2019 года в Карачаево-Черкесии привели в нормативное состояние уже 191 километр дорог регионального и межмуниципального значения и отремонтировали 13 мостов.

https://ria.ru/20240923/kchr-1974223018.html

https://ria.ru/20241023/temrezov-1979550371.html

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россия, черкесск, хабезский район, рашид темрезов, владимир путин