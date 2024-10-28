Рейтинг@Mail.ru
Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ssha-1980584623.html
Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США
Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США - РИА Новости, 28.10.2024
Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех крупнейших и наиболее достоверных агрегаторов ведуших опросов в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:23
2024-10-28T20:23
в мире
технологии
сша
пенсильвания
висконсин
дональд трамп
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994676_0:29:2947:1687_1920x0_80_0_0_253eba67756aeeb131e95cfa2fb1ce42.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех крупнейших и наиболее достоверных агрегаторов ведуших опросов в США, в то время как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп опережает ее на минимальное значение в 0.1 процентных пункта на одном агрегаторе, следует из информации, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, в агрегаторе FiveThirtyEight, которым сейчас владеет телеканал ABC, Харрис обладает средним значением по опросам в 48.1% по состоянию на понедельник, в то время как бывший президент США набрал 46.7%. Однако вся разница в поддержке кандидатов находится в пределах погрешности, которая в среднем по ведущим опросам составляет от 2% на федеральном уровне до 5% по колеблющимся штатам, которые, как ожидается, и могут решить исход предстоящих выборов 5 ноября. Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, оценивает шансы Харрис на победу в 49%, а Трампа в 48%. Газета использует данные FiveThirtyEight, но при применяет собственную систему оценки опросов, в расчетах отдавая больший вес тем исследованиям общественного мнения, которые соответствуют их критериям надежности. Например, опросы социологической компании Trafalgar они маркируют как республиканские, опросы телеканала CBS и социологов YouGov, журнала Forbes совместно с HarrisX, агентства Bloomberg совместно с Morning Consult в категорию надежных они не внесли. Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где занимает 48.5% против 48.4% у Харрис. Впрочем этот ресурс в последние годы иногда подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон. Для сравнения в этот день во время выборов 2020 года президент США Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7.5 п.п, а в 2016 году кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 4.6 п.п., но выборы все равно проиграла, следует из данных на RCP. Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980550595.html
сша
пенсильвания
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994676_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d562da04d386a8245bced6c7f1899fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, камала харрис, джо байден, forbes, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Пенсильвания, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Forbes, Выборы президента США — 2024
Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США

Кандидат в президенты США Харрис незначительно лидирует по двум ведущим опросам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех крупнейших и наиболее достоверных агрегаторов ведуших опросов в США, в то время как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп опережает ее на минимальное значение в 0.1 процентных пункта на одном агрегаторе, следует из информации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в агрегаторе FiveThirtyEight, которым сейчас владеет телеканал ABC, Харрис обладает средним значением по опросам в 48.1% по состоянию на понедельник, в то время как бывший президент США набрал 46.7%. Однако вся разница в поддержке кандидатов находится в пределах погрешности, которая в среднем по ведущим опросам составляет от 2% на федеральном уровне до 5% по колеблющимся штатам, которые, как ожидается, и могут решить исход предстоящих выборов 5 ноября.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
Вчера, 18:13
Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, оценивает шансы Харрис на победу в 49%, а Трампа в 48%. Газета использует данные FiveThirtyEight, но при применяет собственную систему оценки опросов, в расчетах отдавая больший вес тем исследованиям общественного мнения, которые соответствуют их критериям надежности. Например, опросы социологической компании Trafalgar они маркируют как республиканские, опросы телеканала CBS и социологов YouGov, журнала Forbes совместно с HarrisX, агентства Bloomberg совместно с Morning Consult в категорию надежных они не внесли.
Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где занимает 48.5% против 48.4% у Харрис. Впрочем этот ресурс в последние годы иногда подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон. Для сравнения в этот день во время выборов 2020 года президент США Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7.5 п.п, а в 2016 году кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 4.6 п.п., но выборы все равно проиграла, следует из данных на RCP.
Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ
Вчера, 17:52
 
В миреТехнологииСШАПенсильванияВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденForbesВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала