Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США
Кандидат в президенты США Харрис незначительно лидирует по двум ведущим опросам
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех крупнейших и наиболее достоверных агрегаторов ведуших опросов в США, в то время как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп опережает ее на минимальное значение в 0.1 процентных пункта на одном агрегаторе, следует из информации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в агрегаторе FiveThirtyEight, которым сейчас владеет телеканал ABC, Харрис обладает средним значением по опросам в 48.1% по состоянию на понедельник, в то время как бывший президент США набрал 46.7%. Однако вся разница в поддержке кандидатов находится в пределах погрешности, которая в среднем по ведущим опросам составляет от 2% на федеральном уровне до 5% по колеблющимся штатам, которые, как ожидается, и могут решить исход предстоящих выборов 5 ноября.
Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, оценивает шансы Харрис на победу в 49%, а Трампа в 48%. Газета использует данные FiveThirtyEight, но при применяет собственную систему оценки опросов, в расчетах отдавая больший вес тем исследованиям общественного мнения, которые соответствуют их критериям надежности. Например, опросы социологической компании Trafalgar они маркируют как республиканские, опросы телеканала CBS и социологов YouGov, журнала Forbes совместно с HarrisX, агентства Bloomberg совместно с Morning Consult в категорию надежных они не внесли.
Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где занимает 48.5% против 48.4% у Харрис. Впрочем этот ресурс в последние годы иногда подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон. Для сравнения в этот день во время выборов 2020 года президент США Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7.5 п.п, а в 2016 году кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 4.6 п.п., но выборы все равно проиграла, следует из данных на RCP.
Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
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