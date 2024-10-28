https://ria.ru/20241028/ssha-1980584623.html

Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США

Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США - РИА Новости, 28.10.2024

Харрис лидирует по агрегаторам опросов в США

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех крупнейших и наиболее достоверных агрегаторов ведуших опросов в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:23

2024-10-28T20:23

2024-10-28T20:23

в мире

технологии

сша

пенсильвания

висконсин

дональд трамп

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех крупнейших и наиболее достоверных агрегаторов ведуших опросов в США, в то время как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп опережает ее на минимальное значение в 0.1 процентных пункта на одном агрегаторе, следует из информации, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, в агрегаторе FiveThirtyEight, которым сейчас владеет телеканал ABC, Харрис обладает средним значением по опросам в 48.1% по состоянию на понедельник, в то время как бывший президент США набрал 46.7%. Однако вся разница в поддержке кандидатов находится в пределах погрешности, которая в среднем по ведущим опросам составляет от 2% на федеральном уровне до 5% по колеблющимся штатам, которые, как ожидается, и могут решить исход предстоящих выборов 5 ноября. Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, оценивает шансы Харрис на победу в 49%, а Трампа в 48%. Газета использует данные FiveThirtyEight, но при применяет собственную систему оценки опросов, в расчетах отдавая больший вес тем исследованиям общественного мнения, которые соответствуют их критериям надежности. Например, опросы социологической компании Trafalgar они маркируют как республиканские, опросы телеканала CBS и социологов YouGov, журнала Forbes совместно с HarrisX, агентства Bloomberg совместно с Morning Consult в категорию надежных они не внесли. Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где занимает 48.5% против 48.4% у Харрис. Впрочем этот ресурс в последние годы иногда подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон. Для сравнения в этот день во время выборов 2020 года президент США Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7.5 п.п, а в 2016 году кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 4.6 п.п., но выборы все равно проиграла, следует из данных на RCP. Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980550595.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, камала харрис, джо байден, forbes, выборы президента сша — 2024