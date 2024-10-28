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В Москве снизилась младенческая смертность - РИА Новости, 28.10.2024
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16:35 28.10.2024 (обновлено: 16:36 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/smertnost-1980532962.html
В Москве снизилась младенческая смертность
В Москве снизилась младенческая смертность - РИА Новости, 28.10.2024
В Москве снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в Москве с 2010 по 2024 год снизилась в 2,5 раза, следует из материалов к выступлению руководителя столичного департамента... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:35
2024-10-28T16:36
москва
алексей хрипун
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве с 2010 по 2024 год снизилась в 2,5 раза, следует из материалов к выступлению руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. "В 2,5 раза снизилась младенческая смертность, с 8,4 до 3,3 на 1 тысячу родившихся", - говорится в презентации, представленной руководителем столичного депздрава на третьем Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".
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москва, алексей хрипун, россия, здоровье - общество, общество
Москва, Алексей Хрипун, Россия, Здоровье - Общество, Общество
В Москве снизилась младенческая смертность

В Москве младенческая смертность с 2010 по 2024 год снизилась в 2,5 раза

© iStock.com / encrierЖенщина держит ножки новорожденного в своих руках
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© iStock.com / encrier
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве с 2010 по 2024 год снизилась в 2,5 раза, следует из материалов к выступлению руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
"В 2,5 раза снизилась младенческая смертность, с 8,4 до 3,3 на 1 тысячу родившихся", - говорится в презентации, представленной руководителем столичного депздрава на третьем Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".
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