https://ria.ru/20241028/smertnost-1980532962.html

В Москве снизилась младенческая смертность

В Москве снизилась младенческая смертность - РИА Новости, 28.10.2024

В Москве снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в Москве с 2010 по 2024 год снизилась в 2,5 раза, следует из материалов к выступлению руководителя столичного департамента... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:35

2024-10-28T16:35

2024-10-28T16:36

москва

алексей хрипун

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве с 2010 по 2024 год снизилась в 2,5 раза, следует из материалов к выступлению руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. "В 2,5 раза снизилась младенческая смертность, с 8,4 до 3,3 на 1 тысячу родившихся", - говорится в презентации, представленной руководителем столичного депздрава на третьем Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

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