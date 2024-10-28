https://ria.ru/20241028/shoygu-1980592388.html

Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику

Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику - РИА Новости, 28.10.2024

Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили украинскую тематику и двустороннее взаимодействие, сообщили РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:10

2024-10-28T21:10

2024-10-28T21:10

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оаэ

абу-даби

сергей шойгу

в мире

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АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили украинскую тематику и двустороннее взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Двадцать восьмого октября секретарь Совбеза РФ Шойгу был принят в Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном. "В развитие договоренностей, достигнутых между главами России и ОАЭ, в ходе сегодняшней встречи М. Аль Нахайян и С. Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств двух стран, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами. "Состоявшаяся встреча прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия, характерной для текущего уровня российско-эмиратских отношений, не подверженных сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html

https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html

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россия, оаэ, абу-даби, сергей шойгу, в мире, украина