https://ria.ru/20241028/shoygu-1980592388.html
Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику
Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику - РИА Новости, 28.10.2024
Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили украинскую тематику и двустороннее взаимодействие, сообщили РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:10
2024-10-28T21:10
2024-10-28T21:10
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АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили украинскую тематику и двустороннее взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Двадцать восьмого октября секретарь Совбеза РФ Шойгу был принят в Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном. "В развитие договоренностей, достигнутых между главами России и ОАЭ, в ходе сегодняшней встречи М. Аль Нахайян и С. Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств двух стран, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами. "Состоявшаяся встреча прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия, характерной для текущего уровня российско-эмиратских отношений, не подверженных сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html
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россия, оаэ, абу-даби, сергей шойгу, в мире, украина
Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Сергей Шойгу, В мире, Украина
Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику
Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую тематику и двустороннее взаимодействие
АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили украинскую тематику и двустороннее взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Двадцать восьмого октября секретарь Совбеза РФ Шойгу был принят в Абу-Даби
президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном.
"В развитие договоренностей, достигнутых между главами России и ОАЭ, в ходе сегодняшней встречи М. Аль Нахайян и С. Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств двух стран, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами.
"Состоявшаяся встреча прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия, характерной для текущего уровня российско-эмиратских отношений, не подверженных сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре", - добавили в пресс-службе.