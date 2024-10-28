Эксперт объяснила, почему Сербию еще не приняли в ЕС
Эксперт Энтина: Сербию не приняли в ЕС из-за памяти о бомбардировках Югославии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Одной из глубинных причин, связанных с тем, что Сербию все еще не приняли в Евросоюз, является память о натовских бомбардировках Югославии, вину за которые пытались переложись на сербов, заявила руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
"Нежелание и всё меньший процент людей, которые хотели бы видеть будущее Сербии в составе ЕС, сейчас, по оценкам, не больше 40 процентов, связаны не только с тем, что Брюссель их не берет, как это мы много лет объясняли... На самом деле есть и более глубокие причины, связанные с событиями 1990-х, 1999 года, с той циничной оценкой, которую Запад пытался сербам навязать", - сказала Энтина, выступая в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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По её словам, западные страны пытались переложить вину за бомбардировки на самих сербов. "Вот это всё не удалось сделать. Отсутствие этого диалога между Западом и сербами, оно в конечном итоге составляет гораздо более важный пласт евроскептицизма, который в сербском обществе присутствует, и некоторая нарастающая эйфория в отношении возможного сближения со странами БРИКС+", - подчеркнула Энтина.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац - одна из крупнейших американских военных баз в Европе. В настоящее время составе контингента НАТО в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.