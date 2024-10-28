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В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции

В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции - РИА Новости, 28.10.2024

В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции

Свыше 240 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков в Красноярском крае на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:37

2024-10-28T12:37

2024-10-28T15:56

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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общество

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КРАСНОЯРСК, 28 окт — РИА Новости. Свыше 240 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков в Красноярском крае на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконной миграции по инициативе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проведен масштабный рейд в Емельяновском районе Красноярского края <…> на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей. <…> В ходе рейда в отдел полиции доставлены 244 человека", — говорится в сообщении. По результатам рейда следователи выявили граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились на территории Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Двенадцать из них выдворят из страны. Также зарегистрировано девять материалов, содержащих признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Выявлено 38 административных правонарушений в сфере миграции. Двум гражданам, получившим гражданство России, вручены повестки в военкоматы, уточняют в СК. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о сети продовольственных магазинов "Пятерочка".

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красноярский край

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Задержанные в ходе рейда против незаконной миграции в Красноярском крае Свыше 240 человек задержали в Красноярском крае в ходе рейда против незаконной миграции. Как уточнили в региональном главке СК, масштабный рейд проходил на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о сети продовольственных магазинов "Пятёрочка". 2024-10-28T12:37 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество