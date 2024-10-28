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В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции
В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции - РИА Новости, 28.10.2024
В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции
Свыше 240 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков в Красноярском крае на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:37
2024-10-28T12:37
2024-10-28T15:56
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КРАСНОЯРСК, 28 окт — РИА Новости. Свыше 240 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков в Красноярском крае на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконной миграции по инициативе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проведен масштабный рейд в Емельяновском районе Красноярского края <…> на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей. <…> В ходе рейда в отдел полиции доставлены 244 человека", — говорится в сообщении. По результатам рейда следователи выявили граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились на территории Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Двенадцать из них выдворят из страны. Также зарегистрировано девять материалов, содержащих признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Выявлено 38 административных правонарушений в сфере миграции. Двум гражданам, получившим гражданство России, вручены повестки в военкоматы, уточняют в СК. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о сети продовольственных магазинов "Пятерочка".
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Задержанные в ходе рейда против незаконной миграции в Красноярском крае
Свыше 240 человек задержали в Красноярском крае в ходе рейда против незаконной миграции.
Как уточнили в региональном главке СК, масштабный рейд проходил на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о сети продовольственных магазинов "Пятёрочка".
2024-10-28T12:37
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РИА Новости
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции
В Красноярском крае в ходе рейда задержали более 240 мигрантов