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В Китае заявили о победе Путина - РИА Новости, 28.10.2024
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05:25 28.10.2024 (обновлено: 07:32 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/putin-1980424393.html
В Китае заявили о победе Путина
В Китае заявили о победе Путина - РИА Новости, 28.10.2024
В Китае заявили о победе Путина
Вопреки ожиданиям властей США, санкции не смогли сокрушить экономику России, как это было сделано с Кубой и Венесуэлой, а президент Владимир Путин одержал... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T05:25
2024-10-28T07:32
россия
китай
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владимир путин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вопреки ожиданиям властей США, санкции не смогли сокрушить экономику России, как это было сделано с Кубой и Венесуэлой, а президент Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг страны множество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка, пишет китайская газета South China Morning Post."Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они (западные политики. – Прим. ред.) убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот", — говорится в материале.На Западе, отметил автор, до сих пор отказываются признать ошибку, допущенную при оценке выносливости России, которая не оказалась "Кубой или Венесуэлой" и выдержала удар, нанесенный американскими санкциями. Данные меры против Москвы лишь насторожили другие страны и показали, чем может обернуться "недовольство" со стороны Вашингтона и Брюсселя. Таким образом, Владимир Путин обрел множество скрытых союзников, разделяющих идею нового миропорядка, — от Индии до арабских государств, от Африки до многочисленных стран Центральной Азии, выразил уверенность автор."Хваленое единство Запада разваливается на глазах", — констатировал он.В качестве примера того, что Западу не удалось превратить Россию в изгоя, автор привел прошедший в Казани саммит БРИКС, который посетили делегации из 32 стран. Также подчеркивается, что на прошлой неделе Россия провела военные морские учения с Ираном и Оманом в Индийском океане.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241027/konflikt-1980386796.html
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россия, китай, сша, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Китай, США, Владимир Путин, БРИКС, В мире
В Китае заявили о победе Путина

SCMP: президент Путин победил Запад, не дав ему изолировать РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вопреки ожиданиям властей США, санкции не смогли сокрушить экономику России, как это было сделано с Кубой и Венесуэлой, а президент Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг страны множество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка, пишет китайская газета South China Morning Post.
"Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они (западные политики. – Прим. ред.) убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот", — говорится в материале.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В США неожиданно высказались о Путине
Вчера, 18:49
На Западе, отметил автор, до сих пор отказываются признать ошибку, допущенную при оценке выносливости России, которая не оказалась "Кубой или Венесуэлой" и выдержала удар, нанесенный американскими санкциями. Данные меры против Москвы лишь насторожили другие страны и показали, чем может обернуться "недовольство" со стороны Вашингтона и Брюсселя. Таким образом, Владимир Путин обрел множество скрытых союзников, разделяющих идею нового миропорядка, — от Индии до арабских государств, от Африки до многочисленных стран Центральной Азии, выразил уверенность автор.
"Хваленое единство Запада разваливается на глазах", — констатировал он.
В качестве примера того, что Западу не удалось превратить Россию в изгоя, автор привел прошедший в Казани саммит БРИКС, который посетили делегации из 32 стран. Также подчеркивается, что на прошлой неделе Россия провела военные морские учения с Ираном и Оманом в Индийском океане.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани
Вчера, 18:52
 
РоссияКитайСШАВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
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