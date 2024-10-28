В Китае заявили о победе Путина
SCMP: президент Путин победил Запад, не дав ему изолировать РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вопреки ожиданиям властей США, санкции не смогли сокрушить экономику России, как это было сделано с Кубой и Венесуэлой, а президент Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг страны множество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка, пишет китайская газета South China Morning Post.
"Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они (западные политики. – Прим. ред.) убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот", — говорится в материале.
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На Западе, отметил автор, до сих пор отказываются признать ошибку, допущенную при оценке выносливости России, которая не оказалась "Кубой или Венесуэлой" и выдержала удар, нанесенный американскими санкциями. Данные меры против Москвы лишь насторожили другие страны и показали, чем может обернуться "недовольство" со стороны Вашингтона и Брюсселя. Таким образом, Владимир Путин обрел множество скрытых союзников, разделяющих идею нового миропорядка, — от Индии до арабских государств, от Африки до многочисленных стран Центральной Азии, выразил уверенность автор.
"Хваленое единство Запада разваливается на глазах", — констатировал он.
В качестве примера того, что Западу не удалось превратить Россию в изгоя, автор привел прошедший в Казани саммит БРИКС, который посетили делегации из 32 стран. Также подчеркивается, что на прошлой неделе Россия провела военные морские учения с Ираном и Оманом в Индийском океане.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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