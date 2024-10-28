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Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 28.10.2024
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16:44 28.10.2024 (обновлено: 17:39 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/prichina-1980534786.html
Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале
Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 28.10.2024
Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале
Специалисты установили, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие — сход... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:44
2024-10-28T17:39
непал
москва
ленинградская область
пропажа российских альпинистов в непале
в мире
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ВОЛГОГРАД, 28 окт — РИА Новости. Специалисты установили, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие — сход лавины или удар камня, сообщили РИА Новости в Федерации альпинизма Ленинградской области. &quot;Установлено, что данная группа альпинистов высокой квалификации совершала самостоятельное восхождение, не зарегистрированное в Федерации альпинизма России и региональных федерациях альпинизма, на вершину горы Дхаулагири в рамках организованной ими экспедиции&quot;, — уточнили в федерации.По словам собеседника агентства, федерации Ленинградской области, Архангельской области и Пензенской области провели анализ несчастного случая с альпинистами. "При спуске на высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров. Вероятная причина падения — неосторожность одного или нескольких участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушение правил организации страховки. Не исключается возможность некоего внешнего воздействия. Это может быть сход небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия, падение и скольжение по склону", — заявили в организации. Федерация альпинизма Ленинградской области ранее сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершилась 16 октября. В посольстве России в Катманду рассказали, что тела удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день их доставили в столицу Непала. В Федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что прибытие тел погибших в Москву ожидается к 9 ноября. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого потерялась, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6:00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов нашли погибшими. Для эвакуации тел объявили сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях, в центральной части Непала. Гора входит в одноименный массив, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html
https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html
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непал, москва, ленинградская область, пропажа российских альпинистов в непале, в мире
Непал, Москва, Ленинградская область, Пропажа российских альпинистов в Непале, В мире
Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале

Российские альпинисты в Непале погибли из-за нарушения правил страховки

Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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ВОЛГОГРАД, 28 окт — РИА Новости. Специалисты установили, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие — сход лавины или удар камня, сообщили РИА Новости в Федерации альпинизма Ленинградской области.
«

"Установлено, что данная группа альпинистов высокой квалификации совершала самостоятельное восхождение, не зарегистрированное в Федерации альпинизма России и региональных федерациях альпинизма, на вершину горы Дхаулагири в рамках организованной ими экспедиции", — уточнили в федерации.

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По словам собеседника агентства, федерации Ленинградской области, Архангельской области и Пензенской области провели анализ несчастного случая с альпинистами.
"При спуске на высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров. Вероятная причина падения — неосторожность одного или нескольких участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушение правил организации страховки. Не исключается возможность некоего внешнего воздействия. Это может быть сход небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия, падение и скольжение по склону", — заявили в организации.
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Федерация альпинизма Ленинградской области ранее сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершилась 16 октября. В посольстве России в Катманду рассказали, что тела удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день их доставили в столицу Непала. В Федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что прибытие тел погибших в Москву ожидается к 9 ноября.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого потерялась, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6:00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов нашли погибшими. Для эвакуации тел объявили сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях, в центральной части Непала. Гора входит в одноименный массив, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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НепалМоскваЛенинградская областьПропажа российских альпинистов в НепалеВ мире
 
 
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