https://ria.ru/20241028/prichina-1980534786.html

Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале

Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 28.10.2024

Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале

Специалисты установили, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие — сход... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:44

2024-10-28T16:44

2024-10-28T17:39

непал

москва

ленинградская область

пропажа российских альпинистов в непале

в мире

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ВОЛГОГРАД, 28 окт — РИА Новости. Специалисты установили, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие — сход лавины или удар камня, сообщили РИА Новости в Федерации альпинизма Ленинградской области. "Установлено, что данная группа альпинистов высокой квалификации совершала самостоятельное восхождение, не зарегистрированное в Федерации альпинизма России и региональных федерациях альпинизма, на вершину горы Дхаулагири в рамках организованной ими экспедиции", — уточнили в федерации.По словам собеседника агентства, федерации Ленинградской области, Архангельской области и Пензенской области провели анализ несчастного случая с альпинистами. "При спуске на высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров. Вероятная причина падения — неосторожность одного или нескольких участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушение правил организации страховки. Не исключается возможность некоего внешнего воздействия. Это может быть сход небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия, падение и скольжение по склону", — заявили в организации. Федерация альпинизма Ленинградской области ранее сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершилась 16 октября. В посольстве России в Катманду рассказали, что тела удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день их доставили в столицу Непала. В Федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что прибытие тел погибших в Москву ожидается к 9 ноября. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого потерялась, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6:00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов нашли погибшими. Для эвакуации тел объявили сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях, в центральной части Непала. Гора входит в одноименный массив, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html

https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html

https://rsport.ria.ru/20241008/alpinisty-1976997948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

непал, москва, ленинградская область, пропажа российских альпинистов в непале, в мире