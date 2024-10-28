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В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины - РИА Новости, 28.10.2024
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20:59 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/peterburg-1980590795.html
В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины
В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины - РИА Новости, 28.10.2024
В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины
Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины у входа в подвальное помещение дома в центре Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:59
2024-10-28T20:59
происшествия
санкт-петербург
бологое
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины у входа в подвальное помещение дома в центре Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве задержан в городе Бологое, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, обгоревшее тело мужчины было обнаружено 27 октября у входа в подвальное помещение дома на Лиговском проспекте. "Было установлено причастное к совершению убийства лицо, которым оказался 35-летний уроженец города Петрозаводска. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с внезапно возникшим умыслом, совершил поджог ранее неизвестного ему мужчины, который скончался на месте происшествия от термических ожогов. Злоумышленник с места преступления скрылся, однако был задержан в городе Бологое", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений". Сообщается, что фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20241017/peterburg-1978599110.html
санкт-петербург
бологое
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происшествия, санкт-петербург, бологое, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Бологое, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины

В Петербурге завели уголовное дело после обнаружили обгоревшего тела мужчины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины у входа в подвальное помещение дома в центре Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве задержан в городе Бологое, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
По данным ведомства, обгоревшее тело мужчины было обнаружено 27 октября у входа в подвальное помещение дома на Лиговском проспекте.
"Было установлено причастное к совершению убийства лицо, которым оказался 35-летний уроженец города Петрозаводска. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с внезапно возникшим умыслом, совершил поджог ранее неизвестного ему мужчины, который скончался на месте происшествия от термических ожогов. Злоумышленник с места преступления скрылся, однако был задержан в городе Бологое", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений".
Сообщается, что фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургБологоеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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