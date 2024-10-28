https://ria.ru/20241028/peterburg-1980590795.html

В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины

В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины - РИА Новости, 28.10.2024

В Петербурге обнаружили обгоревшее тело мужчины

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины у входа в подвальное помещение дома в центре Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:59

2024-10-28T20:59

2024-10-28T20:59

происшествия

санкт-петербург

бологое

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины у входа в подвальное помещение дома в центре Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве задержан в городе Бологое, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, обгоревшее тело мужчины было обнаружено 27 октября у входа в подвальное помещение дома на Лиговском проспекте. "Было установлено причастное к совершению убийства лицо, которым оказался 35-летний уроженец города Петрозаводска. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с внезапно возникшим умыслом, совершил поджог ранее неизвестного ему мужчины, который скончался на месте происшествия от термических ожогов. Злоумышленник с места преступления скрылся, однако был задержан в городе Бологое", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений". Сообщается, что фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20241017/peterburg-1978599110.html

санкт-петербург

бологое

россия

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происшествия, санкт-петербург, бологое, россия, следственный комитет россии (ск рф)