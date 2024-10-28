https://ria.ru/20241028/peterburg-1980569819.html
В Петербурге арестовали замначальника полиции за избиение местного жителя
В Петербурге арестовали замначальника полиции за избиение местного жителя - РИА Новости, 28.10.2024
В Петербурге арестовали замначальника полиции за избиение местного жителя
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу заместителя начальника полиции УМВД по Центральному району Руслана Сентемова за избиение местного... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:05
2024-10-28T19:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу заместителя начальника полиции УМВД по Центральному району Руслана Сентемова за избиение местного жителя, полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, по данным следствия, ночью 28 сентября Сентемов, будучи при исполнении служебных обязанностей, "без каких-либо оснований по причине личной неприязни нанес множественные удары головой и руками в область головы А., причинив последнему ЗЧМТ (закрытую черепно-мозговую травму - ред.), сотрясение головного мозга, а также ушибы". Сентемов, который занимает должность замначальника полиции районного УМВД по охране общественного порядка, был задержан в субботу, тогда же ему предъявили обвинение. Полицейский признал вину и раскаялся, отмечает судебная пресс-служба. "Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25.12.2024", – говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ, в отношении Сентемова организована служебная проверка. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям" и понесёт наказание в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20241028/peterburg-1980527141.html
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Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали замначальника полиции за избиение местного жителя
Суд в Петербурге арестовал замначальника полиции за избиение местного жителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости.
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу заместителя начальника полиции УМВД по Центральному району Руслана Сентемова за избиение местного жителя, полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов города
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Как информирует ведомство, по данным следствия, ночью 28 сентября Сентемов, будучи при исполнении служебных обязанностей, "без каких-либо оснований по причине личной неприязни нанес множественные удары головой и руками в область головы А., причинив последнему ЗЧМТ (закрытую черепно-мозговую травму - ред.), сотрясение головного мозга, а также ушибы".
Сентемов, который занимает должность замначальника полиции районного УМВД по охране общественного порядка, был задержан в субботу, тогда же ему предъявили обвинение. Полицейский признал вину и раскаялся, отмечает судебная пресс-служба.
"Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ
(превышение должностных полномочий – ред.)... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25.12.2024", – говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ, в отношении Сентемова организована служебная проверка. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям" и понесёт наказание в установленном законом порядке.