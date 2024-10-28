https://ria.ru/20241028/peterburg-1980527141.html

В Петербурге у 93-летней актрисы фильма "Брат" украли пенсию

В Петербурге у 93-летней актрисы фильма "Брат" украли пенсию - РИА Новости, 28.10.2024

В Петербурге у 93-летней актрисы фильма "Брат" украли пенсию

Девяностотрехлетняя петербургская актриса на почте лишилась паспорта, в который она вложила и полученную пенсию, полиция ищет вора, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:20

2024-10-28T16:20

2024-10-28T16:20

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Девяностотрехлетняя петербургская актриса на почте лишилась паспорта, в который она вложила и полученную пенсию, полиция ищет вора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские, обнаружив в интернете публикацию о том, что у 93-летней актрисы украли пенсию, разыскали пожилую женщину, чтобы взять у нее соответствующее заявление. Сама петербурженка к правоохранителям не обращалась. "(Потерпевшая) сообщила о том, что неизвестный, находясь в почтовом отделении в доме 195 по Московскому проспекту, похитил у нее паспорт с деньгами. Материальный ущерб составил 30 000 рублей", – говорится в сообщении. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о краже, подозреваемого ищут. ГУМВД не приводит персональные данные актрисы, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что жертвой кражи стала Лидия Доротенко, которая снималась в эпизодической роли соседки по коммунальной квартире в фильме "Брат". Также ее можно увидеть в сериалах "Улица разбитых фонарей" и "Убойная сила".

https://ria.ru/20241015/moshenniki-1978078620.html

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происшествия, россия, санкт-петербург