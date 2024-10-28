Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой
Песков: встреча Путина и генсека ООН была закрытой по п росьбе Гутерреша
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытой части встречи президента России Владимира Путина с генсеком ОНН Антониу Гутеррешем в рамках БРИКС в Казани не было по его просьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерреша, все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу", - сказал Песков.
Гутерреш приехал в Россию впервые с 2022 года.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник
26 октября, 16:33