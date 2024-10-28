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Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой - РИА Новости, 28.10.2024
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12:24 28.10.2024 (обновлено: 12:28 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/peskov-1980476662.html
Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой
Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой - РИА Новости, 28.10.2024
Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой
Открытой части встречи президента России Владимира Путина с генсеком ОНН Антониу Гутеррешем в рамках БРИКС в Казани не было по его просьбе, заявил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:24
2024-10-28T12:28
казань
оон
россия
дмитрий песков
владимир путин
бразилия
антониу гутерреш
брикс
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытой части встречи президента России Владимира Путина с генсеком ОНН Антониу Гутеррешем в рамках БРИКС в Казани не было по его просьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерреша, все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу", - сказал Песков.Гутерреш приехал в Россию впервые с 2022 года.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241026/putin-1980268110.html
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казань, оон, россия, дмитрий песков, владимир путин, бразилия, антониу гутерреш, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, ООН, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Бразилия, Антониу Гутерреш, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой

Песков: встреча Путина и генсека ООН была закрытой по п росьбе Гутерреша

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытой части встречи президента России Владимира Путина с генсеком ОНН Антониу Гутеррешем в рамках БРИКС в Казани не было по его просьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерреша, все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу", - сказал Песков.
Гутерреш приехал в Россию впервые с 2022 года.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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КазаньООНРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБразилияАнтониу ГутеррешБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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