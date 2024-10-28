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Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2024
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07:34 28.10.2024 (обновлено: 09:29 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/perevod-1980428042.html
Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник
Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2024
Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник
Москва и Анкара совместно ищут решение проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:34
2024-10-28T09:29
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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Москва и Анкара совместно ищут решение проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице."Главы государств дали свои поручения, процесс идет. Детали не разглашаются", — пояснил собеседник агентства.На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что власти двух стран работают над решением проблемы банковских транзакций.Как рассказывал РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции, местные банки находятся под усиленным давлением со стороны США из-за операций с Россией. Они регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.Министр финансов Мехмет Шимшек отмечал, что финансовая система Турции слишком тщательно проверяет транзакции с Россией из-за страха санкций, даже если речь о неподсанкционных контрагентах.Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил РИА Новости, что имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи выдавливания компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.По мнению главы ВТБ Андрея Костина, решением проблемы может стать создание механизма на основе национальных и цифровых валют.
https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html
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цены на нефть, россия, турция, казань, мехмет шимшек, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Цены на нефть, Россия, Турция, Казань, Мехмет Шимшек, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник

Россия и Турция ведут переговоры по решению проблем с банковскими переводами

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Москва и Анкара совместно ищут решение проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Главы государств дали свои поручения, процесс идет. Детали не разглашаются", — пояснил собеседник агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Эксперт раскрыл потери турецких банков из-за санкций США против России
11 сентября, 07:05
На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что власти двух стран работают над решением проблемы банковских транзакций.
Как рассказывал РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции, местные банки находятся под усиленным давлением со стороны США из-за операций с Россией. Они регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.
Министр финансов Мехмет Шимшек отмечал, что финансовая система Турции слишком тщательно проверяет транзакции с Россией из-за страха санкций, даже если речь о неподсанкционных контрагентах.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил РИА Новости, что имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи выдавливания компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.
По мнению главы ВТБ Андрея Костина, решением проблемы может стать создание механизма на основе национальных и цифровых валют.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Санкции США против России застали врасплох бизнес в Турции, заявил эксперт
24 сентября, 07:19
 
Цены на нефтьРоссияТурцияКазаньМехмет ШимшекРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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