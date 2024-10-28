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Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник

Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2024

Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник

Москва и Анкара совместно ищут решение проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:34

2024-10-28T07:34

2024-10-28T09:29

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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Москва и Анкара совместно ищут решение проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице."Главы государств дали свои поручения, процесс идет. Детали не разглашаются", — пояснил собеседник агентства.На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что власти двух стран работают над решением проблемы банковских транзакций.Как рассказывал РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции, местные банки находятся под усиленным давлением со стороны США из-за операций с Россией. Они регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.Министр финансов Мехмет Шимшек отмечал, что финансовая система Турции слишком тщательно проверяет транзакции с Россией из-за страха санкций, даже если речь о неподсанкционных контрагентах.Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил РИА Новости, что имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи выдавливания компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.По мнению главы ВТБ Андрея Костина, решением проблемы может стать создание механизма на основе национальных и цифровых валют.

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html

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