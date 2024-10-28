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МВФ и Всемирный банк расстроили мировое меньшинство больше, чем Путин

МВФ и Всемирный банк расстроили мировое меньшинство больше, чем Путин - РИА Новости, 28.10.2024

МВФ и Всемирный банк расстроили мировое меньшинство больше, чем Путин

Пока в Казани на саммите БРИКС строили планы на будущее для четырех с половиной миллиардов жителей нашей планеты, в Вашингтоне из "золотого миллиарда" жителей... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

аналитика

цены на нефть

вашингтон (штат)

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всемирный банк

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Пока в Казани на саммите БРИКС строили планы на будущее для четырех с половиной миллиардов жителей нашей планеты, в Вашингтоне из "золотого миллиарда" жителей все той же планеты сыпалась труха. Далеко не яркого цвета, поскольку на ежегодной встрече международных финансовых организаций — МВФ и Всемирного банка — каждый следующий прогноз оказывался мрачнее предыдущего.Хилый и локальный якобы экономический рост, что-то вроде "средней температуры по больнице", не превысит и трех процентов. Если, конечно, этот рост будет наблюдаться. Но в "райском саду" отмечается системное замедление экономик. В Европе (имеется в виду ЕС) страдает уже не только производство, но и производительность труда. "Международные валютчики", сидящие, естественно, в Вашингтоне, замечают, что все это — "из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм".Причины деградации не упоминаются, но любому понятно, что медлительность обусловлена колоссальным ростом издержек. Прежде всего в энергетическом сегменте.Раньше было круто, на российском-то газу по фиксированной цене, четко поставляемому по графику. А сейчас по энергоносителям, вернее, по их стоимости, приходится протягивать ножки. Покупая зачастую тот же российский газ, но втридорога. Тем временем биржевики счастливы, поскольку котировки голубого топлива резко рванули вверх. Причин две. Задымление на одной из норвежских газодобывающих платформ (и приостановка добычи) и нужда сделать СПГ дороже, чтобы переманить поставщиков. Последним больше нравится работать с Азией, там платят щедрее, чем в Европе.И вот на фоне широко объявленной экономической тяжелой болезни выходит, вся в белом, группа G7 и объявляет об "усилении санкционного режима" против нас. Потолок цен на нефть и газ. И далее — по списку. Все, как они любят. Декларация совместная, принятая в рамках все той же вашингтонской сходки. И неважно, что эта "Семерка" превратилась на фоне БРИКС из большой в маленькую. И неважно, что два члена этой "Семерки" — Франция и Германия — в собственной медийке открыто называются "двумя европейскими больными".В клубе мирового меньшинства живут иными категориями. Апломб, агрессия и высокомерие — главные двигатели этого спуска в экономический, социальный и политический ад.Апломб — нежелание считаться с реалиями, изменившимися за последние годы. Агрессия — когда нормальные инстинкты, что человеческие, что на уровне государства, защитить и поддерживать воспринимаются исключительно через призму угроз интересам гегемона. Высокомерие же — когда в нарушение всех норм правильным считают лишь то, что приносит или может принести прибыль.Корни нынешнего экономического кризиса абсолютно рукотворны. Бестолковая и безбрежная эмиссия, когда, по словам Владимира Путина, сказанным во время саммита БРИКС, США выпустили шесть триллионов долларов, а еэсовцы из еврозоны — три триллиона евро, чтобы утешить только себя любимых. За эту несправедливость сейчас пришло время платить по счетам. И это — лишь первый, как говорят финансисты, транш. Дальше все будет только ухудшаться.Это штрихи политического поведения мирового меньшинства лишь за последние несколько дней. Бескровные, надо сказать. Как и безответственные. Глубже заглянуть страшно, поскольку зрелище адской несправедливости на международных площадках, таких же бесстыдства и беспринципности точно не полезно.Все эти "вашингтонские валютчики" еще сравнительно короткое время назад чувствовали себя королями вселенной, для них не существовало ни государственных границ, ни национальных особенностей разных стран.Потребовалось не одно десятилетие, чтобы маски наконец-то упали, а макияж, если он и был, потек.И мир увидел разницу. Между тем, что происходило в Казани, и тем, что было в Вашингтоне. Мир понял, где сегодня вершится реальная геополитика, как она вершится, а главное, с какими целями. Мир убедился: возможна альтернатива правилу, гласящему, что самый сильный всегда прав. Запад слишком долго занимался коллективным хищничеством, чтобы сейчас к его заявлениям или действиям относились бы с пониманием и всерьез.Утратив доверие мирового большинства, мировое меньшинство превратилось в тусклую труппу бездарных марионеток, дающих спектакли на фоне давно облезших декораций. Даже если это шоу пока называется ежегодной встречей МВФ и Всемирного банка и проходит в Вашингтоне. Неумение жить в ритме времени наказывается жестко. А насколько жестко, нам это предстоит увидеть. Но то, что время беспардонного хищничества истекло, понятно уже сегодня.

https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html

https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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