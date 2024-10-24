https://ria.ru/20241024/mvf-1979913309.html

МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы - РИА Новости, 24.10.2024

МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, следует из доклада Международного валютного... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:27

2024-10-24T20:27

2024-10-24T22:47

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ)."Падение производительности в Европе охватывает все секторы — технологические и нетехнологические — из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", — говорится в материалах организации. По оценкам МВФ, эти проблемы распространяются на весь Европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации.Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.

https://ria.ru/20241022/evrozona-1979373974.html

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экономика, европа, мвф, в мире