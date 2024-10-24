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МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы - РИА Новости, 24.10.2024
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20:27 24.10.2024 (обновлено: 22:47 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/mvf-1979913309.html
МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы
МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы - РИА Новости, 24.10.2024
МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы
Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, следует из доклада Международного валютного... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:27
2024-10-24T22:47
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ)."Падение производительности в Европе охватывает все секторы — технологические и нетехнологические — из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", — говорится в материалах организации. По оценкам МВФ, эти проблемы распространяются на весь Европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации.Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.
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экономика, европа, мвф, в мире
Экономика, Европа, МВФ, В мире
МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

МВФ: падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
«
"Падение производительности в Европе охватывает все секторы — технологические и нетехнологические — из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", — говорится в материалах организации.
По оценкам МВФ, эти проблемы распространяются на весь Европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации.
Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.
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