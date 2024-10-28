https://ria.ru/20241028/mikrofon-1980594682.html
На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT
На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT - РИА Новости, 28.10.2024
На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT
Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но южноафриканская сторона не позволила этого сделать, сообщили... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:35
2024-10-28T21:35
2024-10-28T22:08
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но южноафриканская сторона не позволила этого сделать, сообщили РИА Новости в редакции RT. "Делегация (главы МИД Украины Андрея. — Прим. ред.) Сибиги обратилась к южноафриканской стороне с просьбой убрать микрофон телеканала RT с совместной пресс-конференции", — рассказали в телеканале.Потерпев неудачу, министр решил прикрыть его логотип книгой под названием CrimealsOurs. History of the Russian Myth ("КрымНаш. История Русского Мифа"), но представители ЮАР не позволили им совершить это, напомнив представителям Украины, что они находятся не у себя дома. Южноафриканский МИД ранее сообщил, что министр иностранных дел республики Рональд Ламола встретится в Претории со своим украинским коллегой Андреем Сибигой для политических консультаций.
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Пресс-конференция глав МИД ЮАР и Украины, где украинская делегация попросила убрать микрофон RT
Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не разрешила этого сделать.
2024-10-28T21:35
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РИА Новости
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в мире, юар, украина, претория
В мире, ЮАР, Украина, Претория
На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT
В ЮАР не позволили украинской делегации прикрыть логотип RT на пресс-конференции