https://ria.ru/20241028/mikrofon-1980594682.html

На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT

На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT - РИА Новости, 28.10.2024

На пресс-конференции в ЮАР украинской делегации не дали убрать микрофон RT

Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но южноафриканская сторона не позволила этого сделать, сообщили... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:35

2024-10-28T21:35

2024-10-28T22:08

в мире

юар

украина

претория

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980595995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7ddc7a8bfb73c9489944229ca92c86c.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но южноафриканская сторона не позволила этого сделать, сообщили РИА Новости в редакции RT. "Делегация (главы МИД Украины Андрея. — Прим. ред.) Сибиги обратилась к южноафриканской стороне с просьбой убрать микрофон телеканала RT с совместной пресс-конференции", — рассказали в телеканале.Потерпев неудачу, министр решил прикрыть его логотип книгой под названием CrimealsOurs. History of the Russian Myth ("КрымНаш. История Русского Мифа"), но представители ЮАР не позволили им совершить это, напомнив представителям Украины, что они находятся не у себя дома. Южноафриканский МИД ранее сообщил, что министр иностранных дел республики Рональд Ламола встретится в Претории со своим украинским коллегой Андреем Сибигой для политических консультаций.

https://ria.ru/20241028/telegram-1980517333.html

юар

украина

претория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция глав МИД ЮАР и Украины, где украинская делегация попросила убрать микрофон RT Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не разрешила этого сделать. 2024-10-28T21:35 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, юар, украина, претория