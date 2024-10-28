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Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.10.2024
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16:12 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/matvienko-1980524906.html
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.10.2024
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко
Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:12
2024-10-28T16:12
пакистан
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ИСЛАМАБАД, 28 окт - РИА Новости. Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Совфеда находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября. "Всё больше россиян интересуются Пакистаном. Отмечу, что недавняя отмена вашей страной визового сбора должна позитивно повлиять на туристический поток", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании сената Пакистана. Она отметила, что подобные шаги со стороны Исламабада все больше помогают народам двух стран ближе узнать и понять друг друга, "укрепляют добрые отношения между Россией и Пакистаном". "Заметен прогресс в двусторонней повестке в области высшего образования, признания дипломов и научных степеней. Налаживаются дружеские связи между молодёжью. Мы рады, что пакистанская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи", - продолжила политик. Она также подчеркнула, что страны продолжают активно выстраивать курс на "активизацию сотрудничества по всем направлениям, в том числе по гуманитарному". "Существует множество перспективных направлений развития нашего экономического сотрудничества. Хочу особое внимание обратить на такие сферы как энергетика и агропромышленный комплекс. В прошлом году первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи, а уже по итогам года её доля в российском экспорте в Пакистан превысила 20 процентов. Мы и дальше, в случае вашей заинтересованности, готовы наращивать объемы поставок углеводородов", - констатировала Матвиенко.
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html
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пакистан, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Пакистан, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко

Матвиенко: туристы из России все больше интересуются Пакистаном

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 28 окт - РИА Новости. Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель Совфеда находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября.
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"Всё больше россиян интересуются Пакистаном. Отмечу, что недавняя отмена вашей страной визового сбора должна позитивно повлиять на туристический поток", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании сената Пакистана.
Она отметила, что подобные шаги со стороны Исламабада все больше помогают народам двух стран ближе узнать и понять друг друга, "укрепляют добрые отношения между Россией и Пакистаном".
"Заметен прогресс в двусторонней повестке в области высшего образования, признания дипломов и научных степеней. Налаживаются дружеские связи между молодёжью. Мы рады, что пакистанская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи", - продолжила политик.
Она также подчеркнула, что страны продолжают активно выстраивать курс на "активизацию сотрудничества по всем направлениям, в том числе по гуманитарному".
"Существует множество перспективных направлений развития нашего экономического сотрудничества. Хочу особое внимание обратить на такие сферы как энергетика и агропромышленный комплекс. В прошлом году первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи, а уже по итогам года её доля в российском экспорте в Пакистан превысила 20 процентов. Мы и дальше, в случае вашей заинтересованности, готовы наращивать объемы поставок углеводородов", - констатировала Матвиенко.
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