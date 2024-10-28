https://ria.ru/20241028/matvienko-1980524906.html
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.10.2024
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко
Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:12
2024-10-28T16:12
2024-10-28T16:12
пакистан
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
ИСЛАМАБАД, 28 окт - РИА Новости. Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Совфеда находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября. "Всё больше россиян интересуются Пакистаном. Отмечу, что недавняя отмена вашей страной визового сбора должна позитивно повлиять на туристический поток", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании сената Пакистана. Она отметила, что подобные шаги со стороны Исламабада все больше помогают народам двух стран ближе узнать и понять друг друга, "укрепляют добрые отношения между Россией и Пакистаном". "Заметен прогресс в двусторонней повестке в области высшего образования, признания дипломов и научных степеней. Налаживаются дружеские связи между молодёжью. Мы рады, что пакистанская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи", - продолжила политик. Она также подчеркнула, что страны продолжают активно выстраивать курс на "активизацию сотрудничества по всем направлениям, в том числе по гуманитарному". "Существует множество перспективных направлений развития нашего экономического сотрудничества. Хочу особое внимание обратить на такие сферы как энергетика и агропромышленный комплекс. В прошлом году первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи, а уже по итогам года её доля в российском экспорте в Пакистан превысила 20 процентов. Мы и дальше, в случае вашей заинтересованности, готовы наращивать объемы поставок углеводородов", - констатировала Матвиенко.
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Пакистан, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко
Матвиенко: туристы из России все больше интересуются Пакистаном
ИСЛАМАБАД, 28 окт - РИА Новости. Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель Совфеда находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября.
"Всё больше россиян интересуются Пакистаном. Отмечу, что недавняя отмена вашей страной визового сбора должна позитивно повлиять на туристический поток", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании сената Пакистана.
Она отметила, что подобные шаги со стороны Исламабада
все больше помогают народам двух стран ближе узнать и понять друг друга, "укрепляют добрые отношения между Россией
и Пакистаном".
"Заметен прогресс в двусторонней повестке в области высшего образования, признания дипломов и научных степеней. Налаживаются дружеские связи между молодёжью. Мы рады, что пакистанская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи", - продолжила политик.
Она также подчеркнула, что страны продолжают активно выстраивать курс на "активизацию сотрудничества по всем направлениям, в том числе по гуманитарному".
"Существует множество перспективных направлений развития нашего экономического сотрудничества. Хочу особое внимание обратить на такие сферы как энергетика и агропромышленный комплекс. В прошлом году первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи
, а уже по итогам года её доля в российском экспорте в Пакистан превысила 20 процентов. Мы и дальше, в случае вашей заинтересованности, готовы наращивать объемы поставок углеводородов", - констатировала Матвиенко.