https://ria.ru/20241028/matvienko-1980524906.html

Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко

Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.10.2024

Россияне все больше интересуются Пакистаном, заявила Матвиенко

Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:12

2024-10-28T16:12

2024-10-28T16:12

пакистан

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg

ИСЛАМАБАД, 28 окт - РИА Новости. Россияне всё больше интересуются Пакистаном, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Совфеда находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября. "Всё больше россиян интересуются Пакистаном. Отмечу, что недавняя отмена вашей страной визового сбора должна позитивно повлиять на туристический поток", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании сената Пакистана. Она отметила, что подобные шаги со стороны Исламабада все больше помогают народам двух стран ближе узнать и понять друг друга, "укрепляют добрые отношения между Россией и Пакистаном". "Заметен прогресс в двусторонней повестке в области высшего образования, признания дипломов и научных степеней. Налаживаются дружеские связи между молодёжью. Мы рады, что пакистанская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи", - продолжила политик. Она также подчеркнула, что страны продолжают активно выстраивать курс на "активизацию сотрудничества по всем направлениям, в том числе по гуманитарному". "Существует множество перспективных направлений развития нашего экономического сотрудничества. Хочу особое внимание обратить на такие сферы как энергетика и агропромышленный комплекс. В прошлом году первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи, а уже по итогам года её доля в российском экспорте в Пакистан превысила 20 процентов. Мы и дальше, в случае вашей заинтересованности, готовы наращивать объемы поставок углеводородов", - констатировала Матвиенко.

https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html

https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире