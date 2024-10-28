https://ria.ru/20241028/maslo-1980587206.html

В России снизились оптовые цены на сливочное масло

В России снизились оптовые цены на сливочное масло - РИА Новости, 29.10.2024

В России снизились оптовые цены на сливочное масло

Минсельхоз России фиксирует снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте, что должно сказаться и на рознице, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-28T20:42

2024-10-28T20:42

2024-10-29T00:22

экономика

цены на нефть

россия

индия

иран

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзмолоко

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минсельхоз России фиксирует снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте, что должно сказаться и на рознице, сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, цены на масло в магазинах должны снизиться в среднесрочной перспективе.В ведомстве добавили, что занимаются наращиванием импорта сливочного масла. В частности, начались закупки в Индии и Иране.В долгосрочной перспективе Минсельхоз нацелен на рост производства сырого молока, что позволит добиться самообеспечения по молоку и молочным продуктам. Еще одна мера господдержки молочной отрасли — льготное кредитование и компенсация капитальных затрат, а также прямые меры поддержки производителей, пояснили в ведомстве.Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978396747.html

россия

индия

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, индия, иран, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко