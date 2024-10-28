https://ria.ru/20241028/maslo-1980587206.html
В России снизились оптовые цены на сливочное масло
В России снизились оптовые цены на сливочное масло - РИА Новости, 29.10.2024
В России снизились оптовые цены на сливочное масло
Минсельхоз России фиксирует снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте, что должно сказаться и на рознице, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-28T20:42
2024-10-28T20:42
2024-10-29T00:22
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дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минсельхоз России фиксирует снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте, что должно сказаться и на рознице, сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, цены на масло в магазинах должны снизиться в среднесрочной перспективе.В ведомстве добавили, что занимаются наращиванием импорта сливочного масла. В частности, начались закупки в Индии и Иране.В долгосрочной перспективе Минсельхоз нацелен на рост производства сырого молока, что позволит добиться самообеспечения по молоку и молочным продуктам. Еще одна мера господдержки молочной отрасли — льготное кредитование и компенсация капитальных затрат, а также прямые меры поддержки производителей, пояснили в ведомстве.Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, россия, индия, иран, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Иран, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко
В России снизились оптовые цены на сливочное масло
Минсельхоз отметил снижение цен на сливочное масло в оптовом сегменте