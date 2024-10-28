https://ria.ru/20241028/laureat-1980588792.html

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке" - РИА Новости, 28.10.2024

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"

Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации - России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:51

2024-10-28T20:51

2024-10-28T22:14

наука

россия

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

курчатовский институт

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации - России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024" в номинациях "Российская наука - миру" и "Работа с опытом: защита исторической правды". Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник на площадке Московского концертного зала "Зарядье". Проект "Российские инновации - России и миру" направлен на популяризацию передовых исследований и разработок российских ученых. По словам авторов проекта, российские исследователи сегодня вносят неоценимый вклад в развитие современной науки. "Наш новый проект "Российские инновации - России и миру" адресован самому широкому кругу читателей и позволяет погружаться в новейшие российские инновационные решения и отечественные прорывные исследования самых разнообразных научных областей. Материалы выходят на Sputnik и РИА Новости более чем на тридцати языках мира. Отменить российскую науку невозможно. Она вне политики", - отметил руководитель проекта "Российские инновации", заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Геннадий Клюшкин. Фильм "Технологии победы. Т-34" показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме принадлежит генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. "Для создания фильма творческая группа РИА Новости изучила сотни архивных документов и научно-исследовательских работ, чтобы восстановить путь создания легендарного танка Т-34 от идеи и первого чертежа до серийного выпуска модификации Т-34-85", - рассказал руководитель проекта, заместитель директора Дирекции новых медиа Артем Буфтяк. Он добавил, что фильм рассказывает о процессе создания опытных образцов, войсковых испытаниях, освоении серийного (поточно-конвейерного) производства, внедрении новых технологических процессов, привлечении отраслевой и академической науки, модернизации и совершенствовании знаменитого танка Т-34. "Использование формата 360 позволило полностью погрузить зрителя в события иммерсивного документального фильма и перенести в конструкторские бюро, на военные полигоны и в цеха легендарных уральских заводов", - подчеркнул Буфтяк. Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. C 2022 года премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает министерство образования РФ, партнерами - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более шести лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

https://ria.ru/20241017/ai-1978590577.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html

https://sn.ria.ru/20240912/ekspert-1972152444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, курчатовский институт, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), миа "россия сегодня"