https://ria.ru/20241028/laureat-1980588792.html
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке" - РИА Новости, 28.10.2024
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации - России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:51
2024-10-28T20:51
2024-10-28T22:14
наука
россия
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
курчатовский институт
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980597869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11e673721a96e73296c00748afb027e0.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации - России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024" в номинациях "Российская наука - миру" и "Работа с опытом: защита исторической правды". Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник на площадке Московского концертного зала "Зарядье". Проект "Российские инновации - России и миру" направлен на популяризацию передовых исследований и разработок российских ученых. По словам авторов проекта, российские исследователи сегодня вносят неоценимый вклад в развитие современной науки. "Наш новый проект "Российские инновации - России и миру" адресован самому широкому кругу читателей и позволяет погружаться в новейшие российские инновационные решения и отечественные прорывные исследования самых разнообразных научных областей. Материалы выходят на Sputnik и РИА Новости более чем на тридцати языках мира. Отменить российскую науку невозможно. Она вне политики", - отметил руководитель проекта "Российские инновации", заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Геннадий Клюшкин. Фильм "Технологии победы. Т-34" показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме принадлежит генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. "Для создания фильма творческая группа РИА Новости изучила сотни архивных документов и научно-исследовательских работ, чтобы восстановить путь создания легендарного танка Т-34 от идеи и первого чертежа до серийного выпуска модификации Т-34-85", - рассказал руководитель проекта, заместитель директора Дирекции новых медиа Артем Буфтяк. Он добавил, что фильм рассказывает о процессе создания опытных образцов, войсковых испытаниях, освоении серийного (поточно-конвейерного) производства, внедрении новых технологических процессов, привлечении отраслевой и академической науки, модернизации и совершенствовании знаменитого танка Т-34. "Использование формата 360 позволило полностью погрузить зрителя в события иммерсивного документального фильма и перенести в конструкторские бюро, на военные полигоны и в цеха легендарных уральских заводов", - подчеркнул Буфтяк. Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. C 2022 года премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает министерство образования РФ, партнерами - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более шести лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
https://ria.ru/20241017/ai-1978590577.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html
https://sn.ria.ru/20240912/ekspert-1972152444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980597869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a22127e16eb3e164dcbefd4205792c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, курчатовский институт, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), миа "россия сегодня"
Наука, Россия, Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Курчатовский институт, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), МИА "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Проекты "России сегодня" стали лауреатами десятой премии "За верность науке"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации - России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024" в номинациях "Российская наука - миру" и "Работа с опытом: защита исторической правды".
Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник на площадке Московского концертного зала "Зарядье".
Проект "Российские инновации - России и миру" направлен на популяризацию передовых исследований и разработок российских ученых. По словам авторов проекта, российские исследователи сегодня вносят неоценимый вклад в развитие современной науки. "Наш новый проект "Российские инновации - России и миру" адресован самому широкому кругу читателей и позволяет погружаться в новейшие российские инновационные решения и отечественные прорывные исследования самых разнообразных научных областей. Материалы выходят на Sputnik и РИА Новости более чем на тридцати языках мира. Отменить российскую науку невозможно. Она вне политики", - отметил руководитель проекта "Российские инновации", заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Геннадий Клюшкин.
Фильм "Технологии победы. Т-34" показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме принадлежит генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
.
"Для создания фильма творческая группа РИА Новости изучила сотни архивных документов и научно-исследовательских работ, чтобы восстановить путь создания легендарного танка Т-34 от идеи и первого чертежа до серийного выпуска модификации Т-34-85", - рассказал руководитель проекта, заместитель директора Дирекции новых медиа Артем Буфтяк.
Он добавил, что фильм рассказывает о процессе создания опытных образцов, войсковых испытаниях, освоении серийного (поточно-конвейерного) производства, внедрении новых технологических процессов, привлечении отраслевой и академической науки, модернизации и совершенствовании знаменитого танка Т-34.
"Использование формата 360 позволило полностью погрузить зрителя в события иммерсивного документального фильма и перенести в конструкторские бюро, на военные полигоны и в цеха легендарных уральских заводов", - подчеркнул Буфтяк.
Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. C 2022 года премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным
Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает министерство образования РФ, партнерами - Российская академия наук
, НИЦ "Курчатовский институт
" и МГУ имени М.В. Ломоносова
. Уже более шести лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".