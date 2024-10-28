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В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 28.10.2024 (обновлено: 23:17 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/krivoyrog-1980601198.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 28.10.2024
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:06
2024-10-28T23:17
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях Украины."В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241028/kherson-1980525971.html
кривой рог
украина
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кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремел взрыв

"Общественное": в Кривом Роге прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях Украины.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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