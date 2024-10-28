https://ria.ru/20241028/krivoyrog-1980601198.html

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 28.10.2024

В Кривом Роге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:06

2024-10-28T23:06

2024-10-28T23:17

специальная военная операция на украине

кривой рог

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях Украины."В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241028/kherson-1980525971.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф