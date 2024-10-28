https://ria.ru/20241028/kherson-1980525971.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 28.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

специальная военная операция на украине

херсон

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

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