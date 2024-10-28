ЮАР подала в суд ООН меморандум по иску о геноциде против Израиля
ЮАР подала в суд ООН меморандум для дополнения иска о геноциде против Израиля
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти ЮАР подали в Международный суд ООН меморандум для дополнения своего иска о геноциде против Израиля, сообщила администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы.
В заявлении говорится, что меморандум содержит доказательства нарушений международной конвенции о геноциде со стороны правительства Израиля, которое способствует уничтожению палестинцев в секторе Газа.
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"Доказательства подробно изложены на более чем 750 страницах текста, подкрепленного вещественными доказательствами и приложениями объемом более 4 тысяч страниц", - сообщила в пресс-релизе администрация главы ЮАР.
Отмечается, что в соответствии с регламентом суда содержание меморандума не подлежит огласке.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
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