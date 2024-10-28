https://ria.ru/20241028/iran-1980464302.html

В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили

В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили - РИА Новости, 28.10.2024

В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили

Дата подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией пока не определена, стороны выбирают подходящее время, заявил в ходе... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:27

2024-10-28T11:27

2024-10-28T11:40

россия

иран

казань

андрей руденко

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg

ТЕГЕРАН, 28 окт - РИА Новости. Дата подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией пока не определена, стороны выбирают подходящее время, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.Четыре дня назад замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что конкретных сроков визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Иран договорились подписать обновленный договор о сотрудничестве в ходе отдельного визита иранского президента в Россию, а не на полях саммита БРИКС в Казани."Точная дата (подписания договора между Ираном и РФ - ред.) пока не определена. Обе стороны по-прежнему совещаются, чтобы выбрать подходящее время", - сказал Багаи.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.

https://ria.ru/20241023/briks-1979603143.html

россия

иран

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, казань, андрей руденко, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, юрий ушаков