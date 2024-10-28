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В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили - РИА Новости, 28.10.2024
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11:27 28.10.2024 (обновлено: 11:40 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/iran-1980464302.html
В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили
В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили - РИА Новости, 28.10.2024
В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили
Дата подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией пока не определена, стороны выбирают подходящее время, заявил в ходе... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:27
2024-10-28T11:40
россия
иран
казань
андрей руденко
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
юрий ушаков
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ТЕГЕРАН, 28 окт - РИА Новости. Дата подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией пока не определена, стороны выбирают подходящее время, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.Четыре дня назад замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что конкретных сроков визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Иран договорились подписать обновленный договор о сотрудничестве в ходе отдельного визита иранского президента в Россию, а не на полях саммита БРИКС в Казани."Точная дата (подписания договора между Ираном и РФ - ред.) пока не определена. Обе стороны по-прежнему совещаются, чтобы выбрать подходящее время", - сказал Багаи.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
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россия, иран, казань, андрей руденко, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, юрий ушаков
Россия, Иран, Казань, Андрей Руденко, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Юрий Ушаков
В Иране заявили, что дату подписания договора с Россией еще не определили

МИД Ирана: дату подписания договора о партнерстве с Россией еще выбирают

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 28 окт - РИА Новости. Дата подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией пока не определена, стороны выбирают подходящее время, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Четыре дня назад замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что конкретных сроков визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Иран договорились подписать обновленный договор о сотрудничестве в ходе отдельного визита иранского президента в Россию, а не на полях саммита БРИКС в Казани.
"Точная дата (подписания договора между Ираном и РФ - ред.) пока не определена. Обе стороны по-прежнему совещаются, чтобы выбрать подходящее время", - сказал Багаи.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан
23 октября, 16:27
 
РоссияИранКазаньАндрей РуденкоМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЮрий Ушаков
 
 
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