https://ria.ru/20241028/gusev-1980427326.html
БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие
БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2024
БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали беспилотниками предприятия в двух районах Воронежской области, есть раненые, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:03
2024-10-28T07:03
2024-10-28T09:20
происшествия
воронежская область
новохоперский район
аннинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками предприятия в двух районах Воронежской области, есть раненые, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное", — написал глава региона.Кроме того, повреждены окна жилого дома и линия электропередачи. На месте работают энергетики, проводится оценка ущерба.После атаки начался пожар. Огонь повредил несколько зданий и сооружений, технику и два гаража с транспортом. Возгорание потушили около 2:00.На втором предприятии в Новохоперском районе БПЛА разрушил крышу хозяйственной постройки. Возгорания не было.Как сообщили в Минобороны, дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над территорией четырех регионов России.
https://ria.ru/20241027/gusev-1980323141.html
https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, новохоперский район, аннинский район, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Новохоперский район, Аннинский район, Александр Гусев (губернатор)
БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие
Гусев: в Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА ВСУ