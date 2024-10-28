https://ria.ru/20241028/gusev-1980427326.html

БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие

БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2024

БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие

ВСУ атаковали беспилотниками предприятия в двух районах Воронежской области, есть раненые, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:03

2024-10-28T07:03

2024-10-28T09:20

происшествия

воронежская область

новохоперский район

аннинский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками предприятия в двух районах Воронежской области, есть раненые, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное", — написал глава региона.Кроме того, повреждены окна жилого дома и линия электропередачи. На месте работают энергетики, проводится оценка ущерба.После атаки начался пожар. Огонь повредил несколько зданий и сооружений, технику и два гаража с транспортом. Возгорание потушили около 2:00.На втором предприятии в Новохоперском районе БПЛА разрушил крышу хозяйственной постройки. Возгорания не было.Как сообщили в Минобороны, дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над территорией четырех регионов России.

https://ria.ru/20241027/gusev-1980323141.html

https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html

воронежская область

новохоперский район

аннинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, новохоперский район, аннинский район, александр гусев (губернатор)