https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех

Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех - РИА Новости, 28.10.2024

Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех

На парламентских выборах в Грузии победила партия "Грузинская мечта". Оппозиция еще ноет и отрицает очевидное, еще вбрасывает какие-то альтернативные... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

аналитика

грузия

европа

бидзина иванишвили

ираклий гарибашвили

россия

борис джонсон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980372507_0:0:1455:818_1920x0_80_0_0_63906e170dcc2c58c95e5e5216ec49e0.jpg

На парламентских выборах в Грузии победила партия "Грузинская мечта". Оппозиция еще ноет и отрицает очевидное, еще вбрасывает какие-то альтернативные результаты, но возгласы "Европа победила!" звучат все тише и неубедительнее. Очевидно, что на выборах в Грузии Европа в лице проевропейских (и — шире — прозападных) партий проиграла с треском.Это очень важный поворот в сознании постсоветских народных масс, ведь европейскую мечту на окраинах СССР уже больше тридцати лет насаждают как картошку. Поколения грузин выросли с убеждением, что Тбилиси — это грузинский Париж, а их маленькая уютная страна самим ходом вещей обречена стать частью Евросоюза. Что же пошло не так?Для начала европейцы усиленно, до изжоги, навязывали Грузии абсолютно чуждые ее менталитету извращения. Они шли в нагрузку к экономическим инициативам и безвизу, а увернуться от них было нереально — это как в СССР в нагрузку к шоколаду, чаю со слоном и прочим вкусняшкам в продуктовом наборе обязательно полагалась какая-нибудь несъедобная гадость.Грузинский народ проголосовал против гей-парадов и прочей пропаганды ЛГБТ (запрещенной в России), а также против преследования православной церкви, которое под толерантными формулировками вшито в программы прозападных партий. А главное — против отвратительной надменности, с которой Европа навязывает все эти новомодные гадости древней цивилизации, успешно существовавшей еще тогда, когда средневековый Париж утопал в грязи и невежестве.Грузия приняла христианство на век раньше, чем Франция. Естественно, что народ этой страны защищает свои святыни. Противоестественно, что французы презирают свое наследие. Но еще хуже, что отказавшиеся от своих корней европейцы лезут с такими же требованиями к другим странам. Что ж, Грузия положила конец этим нелепым притязаниям.Еще более важным фактором оказались отношения с Россией. Евроэлиты хотели прокрутить с Грузией тот же фокус, что с Украиной: посадить в Тбилиси своих марионеток, которые погонят народ воевать с россиянами.Вот что рассказал незадолго до выборов Бидзина Иванишвили, основатель "Грузинской мечты": "Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?" Ему ответили — три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанить в лесах. Мы вам поможем"."Всех не убьют", "мы вам поможем"... В Киеве тоже велись подобные речи в начале СВО: помните Бориса Джонсона с его "давайте повоюем"? Ну и к чему это украинцев привело? К полной разрухе и демографической катастрофе — а ведь Незалежная в разы больше Грузии."Грузинская мечта" позиционировала себя как партию мира с Россией, и нет ничего удивительного, что грузинский народ поддержал ее своими голосами. Партизанить по лесам в ожидании помощи от европейцев — это предельно глупая затея, Украина не даст соврать.Сейчас в Европе стенают, что грузины проголосовали так "неправильно", потому что их запугала Москва. Но на деле их откровенно шантажировал как раз Брюссель. На Тбилиси жестко давили, требуя поддерживать антироссийские санкции, помогать Украине и открывать второй фронт против Москвы. Граждане страны заявили, что этого не хотят, — сейчас вновь сформированное правительство будет выполнять их наказ.На заметку Брюсселю: именно так выглядит реальная демократия. Граждане большинством голосов приводят к власти политиков, которые и начинают осуществлять волю народа. В Европе этот механизм поломался давно — им стоит поучиться у Грузии, а не читать ей нотации.В Европе теперь стоит стон до небес. Мало того что потеряли Грузию, так ведь еще и с Молдавией все неоднозначно. Пресловутый референдум по вопросу вступления в Евросоюз выглядел просто позорно. Внутри страны население отчетливо проголосовало против вступления в ЕС — таких голосов было больше 54 процентов. Только ночные вбросы бюллетеней (по официальной версии, это были голоса молдаван, работающих в Европе) позволили с трудом натянуть сову на глобус и насчитать аж 50,4% избирателей, одобривших вступление в ЕС.При этом полумиллиону молдаван, проживающих в России, проголосовать практически не дали — на всех них было выделено лишь десять тысяч бюллетеней. Но никакие злоупотребления не помогли обеспечить картинку, что молдаване хотят в Европу. Точно так же они не спасли проевропейскую Майю Санду — она прошла во второй тур, однако победа ей отнюдь не гарантирована.Все эти махинации скрыть невозможно, в Европе и сами не верят в свою победу в Молдавии. Граждане этой страны, так же как и грузины, прекрасно понимают, что нужны Брюсселю лишь в качестве пушечного мяса.Провал очевиден, и европейскому истеблишменту стоило бы задуматься о своем поведении, провести, так сказать, работу над ошибками. В сущности, единственный ресурс, который у них был на постсоветском пространстве, — пресловутый безвиз — они уже потеряли.На самом деле этот механизм был нужен прежде всего самим европейцам — он обеспечивал приток бесправной и дешевой рабсилы. Потом, манипулируя безвизом, они заставили умирать за него украинцев, а теперь думали так же использовать грузин и молдаван. Однако народы этих стран оказались умнее и в эту ловушку не попали.Что теперь? Может, пора уже ЕС стать поскромнее и перестать читать нотации другим странам, как посоветовал уходящий в отставку с поста главы Европейского совета Шарль Мишель? (Просто удивительно, как резко поднимается IQ европейских политиков сразу после отставки.)Но в Брюсселе пока этому совету не внемлют и придерживаются любимой тактики — не смог выиграть честно, устраивай переворот. В Тбилиси ожидаются выступления оппозиции, решающую роль там будут играть "они же дети", знакомые нам еще со времен киевского Майдана. Мятежи и бунты, свержение законно избранной власти под фиговым листком "цветной революции" — это последнее средство насадить в Грузии "европейские ценности", других в арсенале ЕС просто нет.Молдавия и Грузия отнюдь не какие-то аутсайдеры. В самом Евросоюзе миллионы людей не желают становиться пушечным мясом, которое коррумпированные элиты по свистку из Вашингтона бросят на восточный фронт. Если Брюссель не учтет мнение этих людей и продолжит свою самоубийственную политику, то европейцы проголосуют против нее ногами. Как это делать, им показали на днях в Грузии, стоит поучиться.

https://ria.ru/20241027/vybory-1980320003.html

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html

https://ria.ru/20241023/sandu-1979672826.html

https://ria.ru/20241023/gruzija-1979522772.html

грузия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, грузия, европа, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, россия, борис джонсон, евросоюз, европейский совет, парламентские выборы в грузии — 2024