https://ria.ru/20241028/fsb-1980520970.html

ФСБ задержала жителя Москвы, устраивавшего DDoS-атаки во время выборов

ФСБ задержала жителя Москвы, устраивавшего DDoS-атаки во время выборов - РИА Новости, 28.10.2024

ФСБ задержала жителя Москвы, устраивавшего DDoS-атаки во время выборов

Задержан житель Москвы, который с помощью украинского ПО совершал DDoS-атаки во время выборов в сентябре в столице и Подмосковье, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:46

2024-10-28T15:46

2024-10-28T15:57

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержан житель Москвы, который с помощью украинского ПО совершал DDoS-атаки во время выборов в сентябре в столице и Подмосковье, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области."УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы, причастного к осуществлению DDoS-атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в период проведения выборов депутатов Мосгордумы и муниципальных органов столицы и Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что гражданин России 1963 года рождения установил на принадлежащий ему персональный компьютер разработанное украинскими хакерами программное обеспечение, предназначенное для осуществления DDoS-атак на интернет-ресурсы в целях блокирования их деятельности."В сентябре 2024 года с использованием указанного ПО данным гражданином осуществлена DDoS-атака на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, которая привела к блокированию информационных ресурсов данной организации, лишив возможности оказания услуг клиентам по обеспечению доступа в сеть интернет и участия избирателей в дистанционном электронном голосовании", - добавляется в сообщении.В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору)."Мещанским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия, направленные на установление соучастников обвиняемого и выявление иных эпизодов его противоправной деятельности, продолжаются", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979641256.html

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москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, единый день голосования в россии