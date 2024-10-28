https://ria.ru/20241028/es-1980472145.html

ЕС назвал условие для получения Киевом денег от российских активов

ЕС назвал условие для получения Киевом денег от российских активов - РИА Новости, 28.10.2024

ЕС назвал условие для получения Киевом денег от российских активов

Евросоюз в качестве жесткого предварительного условия выделения Киеву макрофинансововго кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:04

2024-10-28T12:04

2024-10-28T12:04

украина

россия

дидье рейндерс

киев

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Евросоюз в качестве жесткого предварительного условия выделения Киеву макрофинансововго кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов назвал следование его политике, соблюдение "демократических механизмов", верховенства права и прав меньшинств, в противном случае Брюссель обещает лишить Украину всех выплат и потребовать досрочное погашение кредита, говорится в опубликованном в понедельник в официальном журнале Евросоюза решении. Оно вступает в силу 29 октября. "Предварительным условием для выделения кредита в рамках макрофинансовой помощи Украине является продолжение защиты и соблюдения эффективных демократических механизмов, в том числе парламентского плюрализма и верховенства права, а также гарантия уважения прав человека, в том числе лиц, относящихся к меньшинствам", - указывается в документе Совета ЕС. Украина также должна взять на себя обязательства "сотрудничать с ЕС в восстановлении, реконструкции, модернизации военной промышленности", а также других актуальных программ Евросоюза. В документе указывается, что в случае нарушения любых предварительных условий Киев лишится выплат от ЕС из доходов от российских активов на погашение своих кредитов. "Невыполнение условий предоставления кредита может привести к тому, что Еврокомиссия отменит механизм его возмещения, а также может потребовать его досрочное погашение", - пояснили в Совете ЕС. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии в Страсбурге 22 октября большинством голосов поддержал предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро под активы РФ. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро), который будет погашаться из доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий. Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года, все выплаты в рамках кредита должны пройти до конца 2025 года. Он будет иметь максимальный срок погашения 45 лет. Сообщается, что заимствования, которые сделает ЕС для выделения Украине кредита, будут гарантированы бюджетом Евросоюза, 95% доходов от активов РФ, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате их иммобилизации, будут направлены в бюджет ЕС и будут использованы для механизма кредитного сотрудничества для Украины. Оставшиеся 5% будут направляться в Европейский фонд мира. В Совете ЕС также отмечали, что кредит Украине будет увязан с ее представленным ранее планом реформ. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241028/podderzhka-1980428267.html

https://ria.ru/20240920/ek-1973879543.html

https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980147567.html

https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дидье рейндерс, киев, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии