https://ria.ru/20241028/erdogan-1980565464.html

Эрдоган заявил, что Турция не смотрит на БРИКС как на альтернативу

Эрдоган заявил, что Турция не смотрит на БРИКС как на альтернативу - РИА Новости, 28.10.2024

Эрдоган заявил, что Турция не смотрит на БРИКС как на альтернативу

В интересах Турции - развивать отношения со государствами-членами БРИКС, но Анкара не смотрит на БРИКС как на альтернативу, поскольку страна является членом... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:46

2024-10-28T18:46

2024-10-28T18:47

в мире

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

брикс

нато

евросоюз

саммит брикс в казани в 2024 году

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АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. В интересах Турции - развивать отношения со государствами-членами БРИКС, но Анкара не смотрит на БРИКС как на альтернативу, поскольку страна является членом НАТО и ведет переговоры о полноправном членстве в Евросоюзе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Я считаю, что у нас есть серьёзный потенциал для сотрудничества с членами БРИКС. Мы считаем, что в интересах нашей страны развивать отношения с БРИКС, которые открывают широкие возможности для нашей страны, входящей в десятку крупнейших экономик мира. Для нас это не альтернатива, Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о полноправном членстве в ЕС", - сказал турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабмина.

https://ria.ru/20240918/turtsija-1973447444.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, евросоюз, саммит брикс в казани в 2024 году