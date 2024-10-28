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В ГД предложили обеспечивать детей из малоимущих семей спортивной формой - РИА Новости, 28.10.2024
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02:22 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/deti-1980419687.html
В ГД предложили обеспечивать детей из малоимущих семей спортивной формой
В ГД предложили обеспечивать детей из малоимущих семей спортивной формой - РИА Новости, 28.10.2024
В ГД предложили обеспечивать детей из малоимущих семей спортивной формой
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T02:22
2024-10-28T02:22
общество
амир хамитов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей-сирот, детей из многодетных или малоимущих семей спортивной формой или инвентарем по одному виду спорта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" предлагается предоставить право субъектам Российской Федерации на оказание дополнительной меры поддержки детей в сфере физической культуры и спорта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств субъектов России детей-сирот, несовершеннолетних детей в многодетных семьях, детей из малоимущих семей спортивной формой и спортивным инвентарем по одному базовому виду спорта, развиваемому субъектом России. В сопроводительных документах уточняется, что данная инициатива также коснется детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников ОВД России, сотрудников УИС, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях, погибших или получивших увечье в ходе боевых действий на территориях иностранных государств. Кроме того, Хамитов обратился к главам субъектов РФ с просьбой ознакомиться с данной инициативой, документ также имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас ознакомиться с содержанием прилагаемой законодательной инициативы, высказать Вашу позицию относительно содержания предлагаемых законодательных изменений и возможности их реализации в рамках субъекта Российской Федерации, находящегося под Вашим руководством, с учетом имеющихся средств бюджета субъекта Российской Федерации", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы, законопроект предполагает поддержку детей из наиболее социально уязвимых слоев населения. "Дело в том, что, хотя формально многие спортивные секции бесплатны, на практике оказывается, что инвентарь и форму нужно приобретать за свой счет. А это может себе позволить далеко не каждая семья. Об этом, в частности, недавно говорил и президент Владимир Путин", - сообщил Хамитов. Он отметил, что перечень базовых видов спорта определяется профильным министерством, и в каждом регионе эти перечни разные – в зависимости от местных исторических традиций, именно поэтому данная инициатива сейчас обсуждается с регионами и скоро будет внесена в Госдуму на рассмотрение.
https://ria.ru/20241028/ldpr-1980414915.html
https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html
https://ria.ru/20241027/tonirovka-1980362086.html
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общество, амир хамитов, владимир путин, госдума рф
Общество, Амир Хамитов, Владимир Путин, Госдума РФ
В ГД предложили обеспечивать детей из малоимущих семей спортивной формой

"Новые люди" предложила выдавать детям из малоимущих семей форму для спорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") внесет в ГД законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей-сирот, детей из многодетных или малоимущих семей спортивной формой или инвентарем по одному виду спорта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" предлагается предоставить право субъектам Российской Федерации на оказание дополнительной меры поддержки детей в сфере физической культуры и спорта", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Законопроектом предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств субъектов России детей-сирот, несовершеннолетних детей в многодетных семьях, детей из малоимущих семей спортивной формой и спортивным инвентарем по одному базовому виду спорта, развиваемому субъектом России.
В сопроводительных документах уточняется, что данная инициатива также коснется детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников ОВД России, сотрудников УИС, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях, погибших или получивших увечье в ходе боевых действий на территориях иностранных государств.
Кроме того, Хамитов обратился к главам субъектов РФ с просьбой ознакомиться с данной инициативой, документ также имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас ознакомиться с содержанием прилагаемой законодательной инициативы, высказать Вашу позицию относительно содержания предлагаемых законодательных изменений и возможности их реализации в рамках субъекта Российской Федерации, находящегося под Вашим руководством, с учетом имеющихся средств бюджета субъекта Российской Федерации", - сказано в обращении.
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Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы, законопроект предполагает поддержку детей из наиболее социально уязвимых слоев населения.
"Дело в том, что, хотя формально многие спортивные секции бесплатны, на практике оказывается, что инвентарь и форму нужно приобретать за свой счет. А это может себе позволить далеко не каждая семья. Об этом, в частности, недавно говорил и президент Владимир Путин", - сообщил Хамитов.
Он отметил, что перечень базовых видов спорта определяется профильным министерством, и в каждом регионе эти перечни разные – в зависимости от местных исторических традиций, именно поэтому данная инициатива сейчас обсуждается с регионами и скоро будет внесена в Госдуму на рассмотрение.
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