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Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина - РИА Новости, 28.10.2024
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23:03 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/briks-1980600734.html
Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина - РИА Новости, 28.10.2024
Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
Прошедший в Казани саммит стран БРИКС, на который по приглашению президента России Владимира Путина прибыли лидеры 36 государств, стал его бесспорным успехом,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:03
2024-10-28T23:03
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владимир путин
шарль де голль
антониу гуттереш
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Прошедший в Казани саммит стран БРИКС, на который по приглашению президента России Владимира Путина прибыли лидеры 36 государств, стал его бесспорным успехом, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Сейчас рождается новый многополярный мир, настоящая динамика, которую возглавляет Россия с другими странами, как Китай и Индия. Это реальность, это мощная экономическая, финансовая, дипломатическая, гуманитарная альтернатива. И в интересах Франции присоединиться к ней в целях собственного развития", - сказал он на полях открывшейся в Париже выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР. По его словам, саммит в Казани показал, "до какой степени эта динамика сильна". "Саммит стал бесспорным успехом для президента (РФ Владимира) Путина и его политики, тогда как нас хотели заставить верить, что он изолирован, а экономика РФ поставлена на колени", - сказал де Голль, напомнив, что МВФ признал Россию четвертой экономикой мира. По его словам, "БРИКС - это естественный союз стран, которые хотят развиваться вместе, но по-своему, в котором все уважают друг друга". "Именно поэтому БРИКС преуспеют, и необходимо, чтобы Франция, как и другие страны ЕС, присоединилась к нему", - добавил он. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В Казанском саммите БРИКС приняли участие представители 36 стран и шести международных организации, включая ООН и его генерального секретаря Антониу Гуттереша. Саммит стал итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html
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в мире, россия, казань, франция, владимир путин, шарль де голль, антониу гуттереш, брикс, мвф, евросоюз, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Франция, Владимир Путин, Шарль де Голль, Антониу Гуттереш, БРИКС, МВФ, Евросоюз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина

Внук де Голля: саммит БРИКС стал бесспорным успехом Путина и его политики

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Прошедший в Казани саммит стран БРИКС, на который по приглашению президента России Владимира Путина прибыли лидеры 36 государств, стал его бесспорным успехом, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Сейчас рождается новый многополярный мир, настоящая динамика, которую возглавляет Россия с другими странами, как Китай и Индия. Это реальность, это мощная экономическая, финансовая, дипломатическая, гуманитарная альтернатива. И в интересах Франции присоединиться к ней в целях собственного развития", - сказал он на полях открывшейся в Париже выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
24 октября, 18:19
По его словам, саммит в Казани показал, "до какой степени эта динамика сильна".
"Саммит стал бесспорным успехом для президента (РФ Владимира) Путина и его политики, тогда как нас хотели заставить верить, что он изолирован, а экономика РФ поставлена на колени", - сказал де Голль, напомнив, что МВФ признал Россию четвертой экономикой мира.
По его словам, "БРИКС - это естественный союз стран, которые хотят развиваться вместе, но по-своему, в котором все уважают друг друга".
"Именно поэтому БРИКС преуспеют, и необходимо, чтобы Франция, как и другие страны ЕС, присоединилась к нему", - добавил он.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В Казанском саммите БРИКС приняли участие представители 36 стран и шести международных организации, включая ООН и его генерального секретаря Антониу Гуттереша. Саммит стал итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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В миреРоссияКазаньФранцияВладимир ПутинШарль де ГолльАнтониу ГуттерешБРИКСМВФЕвросоюзСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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