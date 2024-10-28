https://ria.ru/20241028/briks-1980482402.html
Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС
Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС - РИА Новости, 28.10.2024
Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС
Необходимые меры для обеспечения всех аспектов безопасности лидеров - участников саммита БРИКС в Казани были приняты, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:46
2024-10-28T12:46
2024-10-28T12:46
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимые меры для обеспечения всех аспектов безопасности лидеров - участников саммита БРИКС в Казани были приняты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как правило, на всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей, принимаются все необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности, в том числе и здоровья. Все эти меры были в необходимом уровне, на высочайшем уровне обеспечены и в Казани", - сказал Песков, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности саммита БРИКС с точки зрения медицины. Он уточнил, что за обеспечением медицинской безопасности стояла весьма напряженная работа. "Есть определенная "кухня", которая остается непубличной. Но, конечно же, за всем этим стояла весьма и весьма напряженная работа. Все работают, все на рабочих местах", - добавил Песков. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241027/simonyan-1980387158.html
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в мире, россия, казань, бразилия, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС
Песков: на саммите БРИКС приняли необходимые меры для обеспечения безопасности
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимые меры для обеспечения всех аспектов безопасности лидеров - участников саммита БРИКС в Казани были приняты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, на всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей, принимаются все необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности, в том числе и здоровья. Все эти меры были в необходимом уровне, на высочайшем уровне обеспечены и в Казани", - сказал Песков, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности саммита БРИКС с точки зрения медицины.
Он уточнил, что за обеспечением медицинской безопасности стояла весьма напряженная работа.
"Есть определенная "кухня", которая остается непубличной. Но, конечно же, за всем этим стояла весьма и весьма напряженная работа. Все работают, все на рабочих местах", - добавил Песков.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.