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Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС

Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС - РИА Новости, 28.10.2024

Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС

Необходимые меры для обеспечения всех аспектов безопасности лидеров - участников саммита БРИКС в Казани были приняты, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:46

2024-10-28T12:46

2024-10-28T12:46

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимые меры для обеспечения всех аспектов безопасности лидеров - участников саммита БРИКС в Казани были приняты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как правило, на всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей, принимаются все необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности, в том числе и здоровья. Все эти меры были в необходимом уровне, на высочайшем уровне обеспечены и в Казани", - сказал Песков, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности саммита БРИКС с точки зрения медицины. Он уточнил, что за обеспечением медицинской безопасности стояла весьма напряженная работа. "Есть определенная "кухня", которая остается непубличной. Но, конечно же, за всем этим стояла весьма и весьма напряженная работа. Все работают, все на рабочих местах", - добавил Песков. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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