https://ria.ru/20241028/bpla-1980417043.html
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА - РИА Новости, 28.10.2024
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА
Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:02
2024-10-28T01:02
2024-10-28T02:03
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее Гусев сообщал, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Воронежской области, всего сбито и подавлено порядка десяти беспилотников.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
https://ria.ru/20241027/gusev-1980323141.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА
В Воронежской области после падения БПЛА ВСУ загорелся промышленный объект