https://ria.ru/20241028/bpla-1980417043.html

На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА

На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА - РИА Новости, 28.10.2024

На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА

Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T01:02

2024-10-28T01:02

2024-10-28T02:03

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее Гусев сообщал, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Воронежской области, всего сбито и подавлено порядка десяти беспилотников.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.

https://ria.ru/20241027/gusev-1980323141.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)