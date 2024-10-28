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На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:02 28.10.2024 (обновлено: 02:03 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bpla-1980417043.html
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА - РИА Новости, 28.10.2024
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА
Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:02
2024-10-28T02:03
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее Гусев сообщал, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Воронежской области, всего сбито и подавлено порядка десяти беспилотников.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
https://ria.ru/20241027/gusev-1980323141.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
На промпредприятии в Воронежской области упал БПЛА

В Воронежской области после падения БПЛА ВСУ загорелся промышленный объект

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем возгорании на промпредприятии в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее Гусев сообщал, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Воронежской области, всего сбито и подавлено порядка десяти беспилотников.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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