"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому
Депутат Дубинский: Россия может поблагодарить Зеленского за "сдачу" Донбасса
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями "сдает" Донбасс, за что ему может аплодировать Россия, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — написал он, имея в виду Зеленского.
Тем не менее, предположил Дубинский, это не то, чего добивается Зеленский. По его мнению, он хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать это не удается.
"Нужны аплодисменты толпы, плебса — тут. И за границей. А и здесь, и там с этим сейчас большая проблема. “План победы” вообще не вызвал восторга снаружи. Внутри ситуацию вы и сами знаете", — резюмировал депутат.
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Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя " план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В России не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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