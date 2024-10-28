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"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому - РИА Новости, 28.10.2024
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01:44 28.10.2024 (обновлено: 04:12 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/blagodarnost-1980418672.html
"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому
"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому - РИА Новости, 28.10.2024
"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому
Владимир Зеленский своими действиями "сдает" Донбасс, за что ему может аплодировать Россия, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:44
2024-10-28T04:12
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр дубинский
мария захарова
нато
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями "сдает" Донбасс, за что ему может аплодировать Россия, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — написал он, имея в виду Зеленского.Тем не менее, предположил Дубинский, это не то, чего добивается Зеленский. По его мнению, он хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать это не удается."Нужны аплодисменты толпы, плебса — тут. И за границей. А и здесь, и там с этим сейчас большая проблема. “План победы” вообще не вызвал восторга снаружи. Внутри ситуацию вы и сами знаете", — резюмировал депутат.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя " план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.В России не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20241027/vzyatka-1980322118.html
https://ria.ru/20241023/dubinskiy-1979451447.html
https://ria.ru/20241027/granitsy-1980377803.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, мария захарова, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Мария Захарова, НАТО, Верховная Рада Украины
"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому

Депутат Дубинский: Россия может поблагодарить Зеленского за "сдачу" Донбасса

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями "сдает" Донбасс, за что ему может аплодировать Россия, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — написал он, имея в виду Зеленского.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому
Вчера, 06:02
Тем не менее, предположил Дубинский, это не то, чего добивается Зеленский. По его мнению, он хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать это не удается.
"Нужны аплодисменты толпы, плебса — тут. И за границей. А и здесь, и там с этим сейчас большая проблема. “План победы” вообще не вызвал восторга снаружи. Внутри ситуацию вы и сами знаете", — резюмировал депутат.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос
23 октября, 02:02
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя " план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года
Вчера, 17:39
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В России не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы"
23 октября, 12:03
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийМария ЗахароваНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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