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В Воронежской области нейтрализовали около десяти беспилотников
В Воронежской области нейтрализовали около десяти беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
В Воронежской области нейтрализовали около десяти беспилотников
В Воронежской области силами ПВО и РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА, повреждения есть на одном предприятии, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:07
2024-10-28T00:07
2024-10-28T00:07
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Воронежской области силами ПВО и РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА, повреждения есть на одном предприятии, сообщил губернатор Александр Гусев. "К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения зафиксированы ещё на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Отмечается, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980349391.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области нейтрализовали около десяти беспилотников
Гусев: ПВО и РЭБ нейтрализовали в Воронежской области около десяти БПЛА ВСУ