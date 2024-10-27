https://ria.ru/20241027/zima-1980310540.html

Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание

Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание - РИА Новости, 27.10.2024

Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание

Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:14

2024-10-27T00:14

2024-10-27T00:14

экономика

россия

москва

новосибирск

роман старовойт

s7 airlines

аэрофлот

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенья октября. Оно длится до последней субботы марта. В этом году зимнее расписание стартует с 27 октября. Перевозчики и профильные министерства готовятся заранее. Так, еще в середине октября у министра транспорта РФ Романа Старовойта прошло совещание с крупнейшими российскими авиакомпаниями и аэропортами, в ходе которого отрасль подтвердила готовность к переходу на осенне-зимний период. Министр сообщал, что сформирован запас реагентов отечественного производства, противообледенительной жидкости и готова снегоуборочная техника. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на другом совещании докладывал, что российские авиакомпании в России предлагают на этот зимний период 29,9 миллиона билетов. Это уже превышает фактический показатель прошлого года. Полетели в зимуГеография полетов крупнейшей российской группы авиакомпаний "Аэрофлот", в которую помимо одноименной компании входят "Победа" и "Россия", насчитывает в новом расписании 260 направлений. Это на 8% больше, чем год назад. Из них более 140 - внутренние маршруты. Есть у группы для пассажиров 33 новых маршрута. У самого "Аэрофлота" это, например, рейсы из Москвы (Шереметьево) в Чебоксары, Элисту и Денпасар, из Санкт-Петербурга в Алматы и Бангкок. "Победа" сделала, в том числе, рейсы из Москвы (Внуково) в Астрахань, Ташкент, Ош, а также из Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. "Россия" добавила, в частности, рейсы из Красноярска в Омск, Новосибирск и Пермь, из Владивостока в Шанхай. Авиакомпания "Сибирь" (S7) в этот период будет летать по 126 направлениям в 77 городов России и мира. Перевозчик продолжает развивать маршруты из Москвы в другие города России. Из аэропорта Домодедово S7 выполняет рейсы в Сочи, Апатиты, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Минводы, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Якутск, Читу, Кемерово и т.д. Будет у S7 больше международных перелетов из столицы. Например, рейсы в Дубай с началом зимнего сезона станут ежедневными. Относительно прошлой зимы "Сибирь" увеличила полетную программу из ключевых хабов авиакомпании – Новосибирска и Иркутска. Об увеличении числа внутренних и международных рейсов заявляли и другие российские перевозчики. Работа авиаотрасли зимой может сопровождаться рядом сложностей, писал Минтранс РФ. Это изменение погодных условий, размокание грунтовых аэродромов, миграция птиц. В связи с этим министерство особо отмечало, что в случае задержки рейса авиакомпания обязана организовать для пассажиров размещение в гостинице и горячее питание.

https://ria.ru/20241024/aeroflot-1979732111.html

https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

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экономика, россия, москва, новосибирск, роман старовойт, s7 airlines, аэрофлот