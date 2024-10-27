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Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание - РИА Новости, 27.10.2024
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00:14 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/zima-1980310540.html
Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание
Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание - РИА Новости, 27.10.2024
Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание
Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T00:14
2024-10-27T00:14
экономика
россия
москва
новосибирск
роман старовойт
s7 airlines
аэрофлот
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенья октября. Оно длится до последней субботы марта. В этом году зимнее расписание стартует с 27 октября. Перевозчики и профильные министерства готовятся заранее. Так, еще в середине октября у министра транспорта РФ Романа Старовойта прошло совещание с крупнейшими российскими авиакомпаниями и аэропортами, в ходе которого отрасль подтвердила готовность к переходу на осенне-зимний период. Министр сообщал, что сформирован запас реагентов отечественного производства, противообледенительной жидкости и готова снегоуборочная техника. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на другом совещании докладывал, что российские авиакомпании в России предлагают на этот зимний период 29,9 миллиона билетов. Это уже превышает фактический показатель прошлого года. Полетели в зимуГеография полетов крупнейшей российской группы авиакомпаний "Аэрофлот", в которую помимо одноименной компании входят "Победа" и "Россия", насчитывает в новом расписании 260 направлений. Это на 8% больше, чем год назад. Из них более 140 - внутренние маршруты. Есть у группы для пассажиров 33 новых маршрута. У самого "Аэрофлота" это, например, рейсы из Москвы (Шереметьево) в Чебоксары, Элисту и Денпасар, из Санкт-Петербурга в Алматы и Бангкок. "Победа" сделала, в том числе, рейсы из Москвы (Внуково) в Астрахань, Ташкент, Ош, а также из Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. "Россия" добавила, в частности, рейсы из Красноярска в Омск, Новосибирск и Пермь, из Владивостока в Шанхай. Авиакомпания "Сибирь" (S7) в этот период будет летать по 126 направлениям в 77 городов России и мира. Перевозчик продолжает развивать маршруты из Москвы в другие города России. Из аэропорта Домодедово S7 выполняет рейсы в Сочи, Апатиты, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Минводы, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Якутск, Читу, Кемерово и т.д. Будет у S7 больше международных перелетов из столицы. Например, рейсы в Дубай с началом зимнего сезона станут ежедневными. Относительно прошлой зимы "Сибирь" увеличила полетную программу из ключевых хабов авиакомпании – Новосибирска и Иркутска. Об увеличении числа внутренних и международных рейсов заявляли и другие российские перевозчики. Работа авиаотрасли зимой может сопровождаться рядом сложностей, писал Минтранс РФ. Это изменение погодных условий, размокание грунтовых аэродромов, миграция птиц. В связи с этим министерство особо отмечало, что в случае задержки рейса авиакомпания обязана организовать для пассажиров размещение в гостинице и горячее питание.
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экономика, россия, москва, новосибирск, роман старовойт, s7 airlines, аэрофлот
Экономика, Россия, Москва, Новосибирск, Роман Старовойт, S7 Airlines, Аэрофлот
Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание

В российской авиационной отрасли стартовал зимний сезон

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления.
Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенья октября. Оно длится до последней субботы марта.
В этом году зимнее расписание стартует с 27 октября. Перевозчики и профильные министерства готовятся заранее. Так, еще в середине октября у министра транспорта РФ Романа Старовойта прошло совещание с крупнейшими российскими авиакомпаниями и аэропортами, в ходе которого отрасль подтвердила готовность к переходу на осенне-зимний период. Министр сообщал, что сформирован запас реагентов отечественного производства, противообледенительной жидкости и готова снегоуборочная техника.
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Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на другом совещании докладывал, что российские авиакомпании в России предлагают на этот зимний период 29,9 миллиона билетов. Это уже превышает фактический показатель прошлого года.

Полетели в зиму

География полетов крупнейшей российской группы авиакомпаний "Аэрофлот", в которую помимо одноименной компании входят "Победа" и "Россия", насчитывает в новом расписании 260 направлений. Это на 8% больше, чем год назад. Из них более 140 - внутренние маршруты.
Есть у группы для пассажиров 33 новых маршрута. У самого "Аэрофлота" это, например, рейсы из Москвы (Шереметьево) в Чебоксары, Элисту и Денпасар, из Санкт-Петербурга в Алматы и Бангкок. "Победа" сделала, в том числе, рейсы из Москвы (Внуково) в Астрахань, Ташкент, Ош, а также из Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. "Россия" добавила, в частности, рейсы из Красноярска в Омск, Новосибирск и Пермь, из Владивостока в Шанхай.
Авиакомпания "Сибирь" (S7) в этот период будет летать по 126 направлениям в 77 городов России и мира. Перевозчик продолжает развивать маршруты из Москвы в другие города России. Из аэропорта Домодедово S7 выполняет рейсы в Сочи, Апатиты, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Минводы, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Якутск, Читу, Кемерово и т.д.
Будет у S7 больше международных перелетов из столицы. Например, рейсы в Дубай с началом зимнего сезона станут ежедневными.
Относительно прошлой зимы "Сибирь" увеличила полетную программу из ключевых хабов авиакомпании – Новосибирска и Иркутска.
Об увеличении числа внутренних и международных рейсов заявляли и другие российские перевозчики.
Работа авиаотрасли зимой может сопровождаться рядом сложностей, писал Минтранс РФ. Это изменение погодных условий, размокание грунтовых аэродромов, миграция птиц. В связи с этим министерство особо отмечало, что в случае задержки рейса авиакомпания обязана организовать для пассажиров размещение в гостинице и горячее питание.
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