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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных - РИА Новости, 27.10.2024
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17:16 27.10.2024 (обновлено: 18:08 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/zabaykale-1980374019.html
В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных
В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных - РИА Новости, 27.10.2024
В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных
Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырёх пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:16
2024-10-27T18:08
происшествия
нерчинск
забайкальский край
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ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырёх пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края осуждённых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.Ранее в УФСИН сообщали о пропаже четверых осуждённых к принудительным работам из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края."Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осуждённого к принудительным работам Ю. Русина. Физическая сила и специальные средства не применялись", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время осуждённого доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска. Необходимые документы сотрудники пенитенциарного ведомства направят в суд для изменения вида наказания."Также по домашнему адресу сотрудниками УФСИН России по Амурской области задержан Чекрышев О.", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html
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происшествия, нерчинск, забайкальский край, чита, россия, амурская область
Происшествия, Нерчинск, Забайкальский край, Чита, Россия, Амурская область
В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

В Чите и Приамурье задержали двоих пропавших из исправительного центра мужчин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырёх пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края осуждённых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
Ранее в УФСИН сообщали о пропаже четверых осуждённых к принудительным работам из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края.
"Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осуждённого к принудительным работам Ю. Русина. Физическая сила и специальные средства не применялись", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время осуждённого доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска. Необходимые документы сотрудники пенитенциарного ведомства направят в суд для изменения вида наказания.
"Также по домашнему адресу сотрудниками УФСИН России по Амурской области задержан Чекрышев О.", - добавили в пресс-службе.
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Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных
26 октября, 17:31
 
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