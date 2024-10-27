https://ria.ru/20241027/zabaykale-1980374019.html

В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных - РИА Новости, 27.10.2024

В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырёх пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:16

2024-10-27T17:16

2024-10-27T18:08

происшествия

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ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырёх пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края осуждённых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.Ранее в УФСИН сообщали о пропаже четверых осуждённых к принудительным работам из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края."Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осуждённого к принудительным работам Ю. Русина. Физическая сила и специальные средства не применялись", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время осуждённого доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска. Необходимые документы сотрудники пенитенциарного ведомства направят в суд для изменения вида наказания."Также по домашнему адресу сотрудниками УФСИН России по Амурской области задержан Чекрышев О.", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html

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чита

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происшествия, нерчинск, забайкальский край, чита, россия, амурская область