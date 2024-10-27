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Украина не боится победы Трампа, заявил офис Зеленского - РИА Новости, 27.10.2024
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15:35 27.10.2024 (обновлено: 15:39 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980362695.html
Украина не боится победы Трампа, заявил офис Зеленского
Украина не боится победы Трампа, заявил офис Зеленского - РИА Новости, 27.10.2024
Украина не боится победы Трампа, заявил офис Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не боится возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США, а Киев получил заверения РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:35
2024-10-27T15:39
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РИМ, 27 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не боится возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США, а Киев получил заверения в поддержке от обоих кандидатов. "Очевидно, что для нас политика США имеет большое значение, они наш главный союзник. И мы хорошо знаем, что американское общество с нами. Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо. Я присутствовал, не буду рассказывать подробности, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из двух кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжаться", - заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Ермак отметил, что Трамп "говорит о необходимости справедливого мира", и выразил мнение, что "ни один американский лидер не намерен способствовать победе" России в конфликте. В октябре Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Он, в частности, заявил, в настоящее время США борются не за Украину, а за свои выборы. Ранее газета Washington Post написала, что Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Украина не боится победы Трампа, заявил офис Зеленского

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев не боится возможной победы Трампа на выборах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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РИМ, 27 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не боится возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США, а Киев получил заверения в поддержке от обоих кандидатов.
«
"Очевидно, что для нас политика США имеет большое значение, они наш главный союзник. И мы хорошо знаем, что американское общество с нами. Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо. Я присутствовал, не буду рассказывать подробности, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из двух кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжаться", - заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
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Ермак отметил, что Трамп "говорит о необходимости справедливого мира", и выразил мнение, что "ни один американский лидер не намерен способствовать победе" России в конфликте.
В октябре Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Он, в частности, заявил, в настоящее время США борются не за Украину, а за свои выборы.
Ранее газета Washington Post написала, что Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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