https://ria.ru/20241027/trevoga-1980376834.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:30

2024-10-27T17:30

2024-10-27T17:30

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более двух с половиной часов. В Харьковской области тревогу объявили в 16.34 мск. На остальные регионы тревога распространилась в 17.16. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980353266.html

днепропетровская область

украина

запорожская область

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