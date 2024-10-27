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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/trevoga-1980376834.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:30
2024-10-27T17:30
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более двух с половиной часов. В Харьковской области тревогу объявили в 16.34 мск. На остальные регионы тревога распространилась в 17.16. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980353266.html
днепропетровская область
украина
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днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более двух с половиной часов. В Харьковской области тревогу объявили в 16.34 мск. На остальные регионы тревога распространилась в 17.16.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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