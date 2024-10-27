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В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу - РИА Новости, 27.10.2024
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04:59 27.10.2024 (обновлено: 11:00 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/travmat-1980319597.html
В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу
В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу - РИА Новости, 27.10.2024
В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу
Уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия по автобусу, в результате которого ранен пассажир, возбуждено в Приамурье, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T04:59
2024-10-27T11:00
происшествия
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свободный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия по автобусу, в результате которого ранен пассажир, возбуждено в Приамурье, сообщает СУСК региона. В субботу вечером неизвестный выстрелил по маршрутному автобусу на улице Октябрьской города Свободный. Ранен пассажир автобуса, 2008 года рождения. "По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. В настоящее время лицо, совершившее преступление, устанавливается, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979977572.html
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происшествия, октябрьский, свободный, амурская область
Происшествия, Октябрьский, Свободный, Амурская область
В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту стрельбы из "травмата" по автобусу

© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/TelegramПоследствия стрельбы из травматического оружия по автобусу на улице Октябрьской города Свободный в Приамурье
Последствия стрельбы из травматического оружия по автобусу на улице Октябрьской города Свободный в Приамурье - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/Telegram
Последствия стрельбы из травматического оружия по автобусу на улице Октябрьской города Свободный в Приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия по автобусу, в результате которого ранен пассажир, возбуждено в Приамурье, сообщает СУСК региона.
В субботу вечером неизвестный выстрелил по маршрутному автобусу на улице Октябрьской города Свободный. Ранен пассажир автобуса, 2008 года рождения.
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"По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время лицо, совершившее преступление, устанавливается, уточнили в ведомстве.
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