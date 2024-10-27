В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу
В Приамурье возбудили уголовное дело по факту стрельбы из "травмата" по автобусу
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/TelegramПоследствия стрельбы из травматического оружия по автобусу на улице Октябрьской города Свободный в Приамурье
Последствия стрельбы из травматического оружия по автобусу на улице Октябрьской города Свободный в Приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия по автобусу, в результате которого ранен пассажир, возбуждено в Приамурье, сообщает СУСК региона.
В субботу вечером неизвестный выстрелил по маршрутному автобусу на улице Октябрьской города Свободный. Ранен пассажир автобуса, 2008 года рождения.
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"По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время лицо, совершившее преступление, устанавливается, уточнили в ведомстве.
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