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Спецоперация, 27 октября: российские военные освободили Измайловку в ДНР - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/spetsoperatsiya-1980383192.html
Спецоперация, 27 октября: российские военные освободили Измайловку в ДНР
Спецоперация, 27 октября: российские военные освободили Измайловку в ДНР - РИА Новости, 27.10.2024
Спецоперация, 27 октября: российские военные освободили Измайловку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Измайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:26
2024-10-27T18:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
евросоюз
вооруженные силы украины
павел зарубин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Измайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2,1 тысячи военных, следует из сводки Минобороны. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 250 военнослужащих, всего за время боевых действий потери противника на этом направлении составили более 27 150 человек, сообщили в военном ведомстве. Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над семью регионами России, а также над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. Силы ПВО в течение дня сбили 24 украинских дрона над четырьмя российскими областями, следует из сообщений военного ведомства. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Был также обстрелян Петровский район Донецка. Варианты ответа на дальнобойное оружиеМинобороны РФ думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары по территории РФ, будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир Путин. "Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - сказал Путин, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Финансирование Киева за счет ЕСИ Дональд Трамп, и Камала Харрис в случае победы на выборах в США продолжат перекладывать финансирование Украины на Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. По его словам, демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС. Это уже делается: чиновники ЕС и Еврокомиссии говорят, что они должны будут любой ценой поддерживать Украину, несмотря на то, что США грозятся выйти из финансирования, считает Дрозденко. Эксперт уточняет, что, отправляя на Украину свое вооружение, например, ЗРК Patriot, страны Евросоюза потом вынуждены закупать новое в США, тем самым обеспечивая заказы для американского военно-промышленного комплекса. В связи с этим, по словам Дрозденко, у европейцев не остается денег для финансирования собственного ВПК. Поставки будут продолжаться в том объеме, который необходим, чтобы истощать Россию и физически, и финансово, добавил эксперт. Шаги к переговорамПрезидент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия Бразилии, Китая и других стратегических партнеров по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры "вроде бы завязывались", вроде бы приводили к какому-то результату, "киевский режим отползал от договоренностей". В то же время, депутат Верховной рады Евгений Шевченко написал в своем Telegram-канале, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, их необходимо начать как можно быстрее. Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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Наталья Макарова
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Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР
ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-10-27T18:26
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PT2M20S
Родители пленного российского бойца Николая Шепилова обратились в ООН
Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, рассказали РИА Новости, что обратились в ООН и Красный крест с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
2024-10-27T18:26
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PT0M39S
Трофейный ББМ "Козак" украинского нацбатальона "Кракен"
ББМ "Козак" украинского нацбатальона "Кракен" стала трофеем десантников в курском приграничье, сообщили в Минобороны. А боец с позывным "Мотор" рассказал о поведении украинских боевиков. Боевики "Кракена" передвигались на этом бронеавтомобиле, и, когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину. При бегстве нацисты все побросали, но успели прострелить машине мост. Бронемашина попала в руки российских военнослужащих без критических повреждений. После небольших ремонтных работ удалось восстановить почти все узлы и агрегаты.
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россия, украина, сша, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, павел зарубин, дмитрий дрозденко, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Павел Зарубин, Дмитрий Дрозденко, СЦКК

Спецоперация, 27 октября: российские военные освободили Измайловку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Измайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2,1 тысячи военных, следует из сводки Минобороны.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Измайловка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Измайловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Измайловка в ДНР
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 250 военнослужащих, всего за время боевых действий потери противника на этом направлении составили более 27 150 человек, сообщили в военном ведомстве.
Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над семью регионами России, а также над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО в течение дня сбили 24 украинских дрона над четырьмя российскими областями, следует из сообщений военного ведомства.
Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Был также обстрелян Петровский район Донецка.

Варианты ответа на дальнобойное оружие

Минобороны РФ думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары по территории РФ, будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - сказал Путин, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Финансирование Киева за счет ЕС

И Дональд Трамп, и Камала Харрис в случае победы на выборах в США продолжат перекладывать финансирование Украины на Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
По его словам, демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС. Это уже делается: чиновники ЕС и Еврокомиссии говорят, что они должны будут любой ценой поддерживать Украину, несмотря на то, что США грозятся выйти из финансирования, считает Дрозденко.
Эксперт уточняет, что, отправляя на Украину свое вооружение, например, ЗРК Patriot, страны Евросоюза потом вынуждены закупать новое в США, тем самым обеспечивая заказы для американского военно-промышленного комплекса. В связи с этим, по словам Дрозденко, у европейцев не остается денег для финансирования собственного ВПК. Поставки будут продолжаться в том объеме, который необходим, чтобы истощать Россию и физически, и финансово, добавил эксперт.

Шаги к переговорам

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия Бразилии, Китая и других стратегических партнеров по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры "вроде бы завязывались", вроде бы приводили к какому-то результату, "киевский режим отползал от договоренностей".
В то же время, депутат Верховной рады Евгений Шевченко написал в своем Telegram-канале, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, их необходимо начать как можно быстрее.
Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы УкраиныПавел ЗарубинДмитрий ДрозденкоСЦКК
 
 
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